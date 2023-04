Airbus amplia capacidade de produção na China

A fabricante europeia de aviões Airbus vai dobrar sua capacidade de produção com a abertura de uma segunda linha de montagem em sua unidade de Tianjin, na China. O anúncio foi feito nesta quinta-feira, 6, mesmo dia em que o presidente francês, Emmanuel Macron, visitou o presidente chinês, Xi Jinping.

O CEO da Airbus, Guillaume Faury, assinou o contrato com a Tianjin Free Trade Zone Investment e a Aviation Industry. A empresa também assinou os termos gerais de um acordo com a China Aviation Supplies Holding para a venda de 160 aeronaves comerciais Airbus, o que destaca a importância do mercado chinês para a empresa europeia.

A nova linha em Tianjin vai montar jatos de fuselagem estreita Airbus A320. A companhia pretende produzir 75 aeronaves de fuselagem estreita por mês até 2026.

O CEO da Airbus, Guillaume Faury (à esquerda), em evento durante visita de Macron (ao fundo à esquerda) a Xi Jinping (ao fundo, à direita) Foto: Ludovic Marin/AFP

O anúncio de ampliação da planta é um impulso para a indústria chinesa. Isso porque outras empresas, como a Apple, estão repensando sua produção no país em meio às disputas entre Pequim e Washington.