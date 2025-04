Produtores brasileiros de alumínio defendem cota de exportação aos EUA como alternativa aos 25%

A indústria brasileira do alumínio está pleiteando a adoção do sistema de cotas para suas exportações aos Estados Unidos no lugar da tarifa de 25% imposta pelo governo de Donald Trump. A sobretaxa já está em vigor desde 12 de março. As negociações estão sendo conduzidas pelo governo brasileiro, via ministérios das Relações Exteriores (MRE) e do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic).

O pleito é diferente do de 2018, quando o setor optou pela tarifa de 10% em vez de cotas de volumes. “Agora, optamos por esse caminho porque a tarifa de 25% inviabiliza nosso acesso ao mercado americano”, disse Janaina Donas, presidente da Associação Brasileira da Indústria do Alumínio (Abal), em entrevista exclusiva ao Estadão. “Os 10% nos afetam, mas são administráveis, porque temos produtos que conseguem competir em tecnologia e qualidade com os americanos.”

Linha de fabricação de produtos laminado de alumínio da CBA lna cidade de Alumínio (SP) Foto: Robson Fernandjes/ Agência Estado

PUBLICIDADE Segundo Donas, que tem viajado a Brasília toda semana para munir as autoridades brasileiras de informações, as negociações do MRE e MDIC começaram há pouco tempo, por isso ainda não se vislumbra uma decisão rápida. “Está na fase de tratativas com equipes técnicas, ainda em etapas preliminares.” Outra alternativa seriam isenções por produto que não tenha fabricação nos EUA. Isso seria feito pelo próprio exportador, pleiteando exportação sem sobretaxa, não havendo produção nacional americana. “É outro caminho”.

Em 2024, o Brasil exportou 72 mil toneladas para os EUA, que geraram divisas de US$ 267 milhões. “Apesar do volume não ser tão grande, é 1% do total que eles importam, os EUA são um mercado importante para nós. O valor respondeu por 16,8% das nossas exportações totais no ano, que foram de US$ 1,5 bilhão”, diz Donas. Do volume embarcado, 76% eram chapas e folhas de alumínio, mas agora outros produtos foram incluídos na nova tarifa.

Segundo Donas, na nova aplicação de tarifa foi definido que sobretaxa proporcional ao volume de alumínio contido em produtos, caso de ar condicionado, também será cobrada. Por exemplo, a paleta que vai no equipamento. “Há ainda muitas incertezas de como essas medidas serão implementadas”, afirma.

A executiva informa que, até o momento, as equipes de Trump não mostraram interesse em negociar hard quotes (cotas duras) ou soft quotes (cotas brandas). Foram retiradas todas as exceções. Em 2018, informa, as negociações dos regimes de exceções levaram longo tempo.

A tarifa de Trump, afirma, levará a desvios de comércio, uma preocupação do setor brasileiro. “A China, com várias restrições, terá de deslocar exportação, fazendo desvio de mercado. Já aplicamos medidas compensatórias no metal chinês. Mas podemos ver de novo escoamento a preços menos competitivos, desleais, tendo uma União Europeia em situação mais difícil que a nossa”.

Risco de disputa pela sucata reciclada

O mercado americano é altamente dependente de importação de alumínio primário − cerca de dois terços do seu consumo. Esse é o retrato depois que reduziu grande capacidade de produção do metal com fechamento de diversas fundições (smelters). O Canadá era seu principal fornecedor, mas também sofreu tarifa de 25%.

Uma alternativa de Trump é reativar linhas de reciclagem de sucata de alumínio, pois religar fundições, a depender da tecnologia e de contratos de energia, pode demorar de dois a cinco anos. Isso gera outra preocupação no setor, pois os EUA têm capital para investir e podem oferecer contratos de energia a baixo custo.

Pode ocorrer um estímulo à exportação de sucata reciclada de alumínio do Brasil, que vem subindo nos últimos dois anos, puxada por compras da China, Índia e Coreia do Sul. “Como os EUA fecharam várias fundições de alumínio e sobretaxaram o Canadá, Trump vai querer reativar a indústria de reciclagem, uma fonte relevante, e estratégica, de suprimento de alumínio”, diz Donas.

“É um grande risco para o Brasil, que tem 60% do suprimento da fabricação de produtos transformados com material reciclado”, diz a presidente da Abal, para quem os EUA vão entrar com toda força na disputa por essa matéria-prima, seja onde ela estiver. A sucata é livre de tarifa para entrar nos EUA.

O volume de metal reciclado no Brasil vem crescendo ano a ano. A capacidade instalada é de quase 1 milhão de toneladas. É uma fonte relevante no suprimento da indústria. O consumo no ano passado atingiu 1,8 milhão de toneladas de produtos finais (cabos elétricos, chapas, folhas, perfis e outros), com crescimento de 13,5% ante 2023. A partir de 2022, o Brasil conseguiu elevar a produção de metal primário, com investimentos na religação da fundição da Alumar (da Alcoa e South32), e também na reciclagem. “O País voltou a ter autossuficiência de metal. Esse desequilíbrio vai ser sentido muito mais nos países dependentes de importação, que não é o nosso caso. Mas agora surge essa ameaça.”

Janaina Donas, presidente da Associação Brasileira de Alumínio (Abal) Foto: Tiago Queiroz/Estadão

“Isso tem tirado nosso sono porque temos presenciado surtos de exportação. E esse movimento deve se acentuar”, afirma a presidente da Abal.

O País dispõe de uma série de vantagens competitivas, com uma cadeia bem estruturada, diz a executiva, lembrando que fontes de informação especializadas, como o Instituto Internacional do Alumínio e a consultoria CRU, apontam que a demanda mundial por alumínio vai crescer 40% até 2040. A do Brasil vai seguir na mesma curva de crescimento. O mercado global de alumínio é de 100 milhões de toneladas.

Movimentação de sucata prensada de latas de alumínio na fábrica da Novelis em Pindamonhangaba (SP) Foto: GLADSTONE CAMPOS / RealPhotos

Para Donas, barreiras comerciais devem estar associadas à questão de sustentabilidade. “Reciclado consome 95% menos de energia. É uma rota de descarbonização, é um dos nossos grande ativos no qual investimos desde a década de 1990, mas para ser usado aqui. Não queremos ser financiadores da descarbonização de outros países. É contrassenso exportar sucata reciclada e importar produto transformado da China, Índia e Coreia do Sul”, diz.

As medidas do Trump, na sua avaliação, tendem a agravar a situação porque os EUA vão entrar de sola para disputar essa sucata, vão mexer muito com o mercado, gerando o risco de desestruturar a cadeia de reciclagem montada no País. “Aqui há capacidade para processar toda a sucata gerada”, afirma.

‘Segure o seu metal, o seu ouro, seu alumínio’

Segundo Donas, é preciso ter muito cuidado para não atender a pressões especulativas e movimentos oportunistas que pedem redução de alíquotas de importação em produtos transformados. “É um tiro no pé. O momento é de fortalecer as vantagens competitivas”, diz, informando que todas essas preocupações foram levadas a várias instâncias do governo federal, principalmente ao Mdic e ao Ministério de Minas e Energia.

Em primeiro lugar, diz a executiva, o governo brasileiro tem de reconhecer o alumínio como produto estratégico, combinando política industrial com instrumentos de defesa comercial, como vários países vêm fazendo − EUA, União Europeia e Austrália. “O Brasil tem uma posição diferenciada, com um setor orientado para abastecimento de sua indústria.”

O que se busca, na essência, é frear uma enxurrada de exportação de sucata reciclada, que já corresponde a mais de 5% da geração, mas em rota ascendente. “Por isso, segure o seu metal, o seu ouro, seu alumínio, que se tornou material precioso, estratégico.”