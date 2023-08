Amazon vai lançar cartão de crédito com anuidade grátis e 3% de cashback em pontos

A Amazon vai lançar um cartão de crédito com anuidade grátis e que dará 5% de dinheiro de volta (cashback) em pontos no site para clientes do Amazon Prime e 3% para os não assinantes do serviço.

Dentre outros benefícios anunciados pela empresa em seu site, estão 2% de dinheiro de volta em restaurantes e farmácias e 1% nos demais estabelecimentos.

Cashback do cartão da Amazon será de 2% em restaurantes e farmácias e 1% nos demais estabelecimentos Foto: Michael Sohn/AP

A empresa ainda promete parcelamentos estendidos em até 15 vezes sem juros no cartão para compras com valor a partir de R$ 1.500. O prazo é superior ao que o tradicional parcelado sem juros tem no mercado.

O cartão de crédito da Amazon será emitido pela Bradescard, a empresa de “cartões de loja” do Bradesco, e terá bandeira Mastercard Platinum, com acesso a benefícios específicos.

O movimento coloca a empresa no mercado dos chamados “cartões de loja”, utilizados pelas varejistas para fidelizar os clientes. Para os bancos, também é um bom negócio, ainda que mais arriscado, diante do menor grau de informação sobre o perfil de risco dos clientes.

No site da varejista, há uma página disponível para o cartão, mas por enquanto, não é possível solicitá-lo. “Em breve você poderá solicitar esse produto”, diz a mensagem.

A companhia americana ainda não tinha um braço de crédito no Brasil e avança, assim, em mais uma área estratégica para empresas do ramo.