A Amazon venderá automóveis da Hyundai online nos Estados Unidos a partir de 2024, segundo um acordo anunciado na quinta-feira, 16. Por sua vez, a Hyundai nomeará a unidade de computação em nuvem da Amazon, AWS, como seu provedor preferencial de informações em nuvem, e integrará seus veículos de próxima geração com a Alexa, popular assistente de voz da Amazon.

A ideia, segundo a Amazon, é que os clientes comprem um carro novo online e o retirem na concessionária local - ou o aguardem ser entregue. A gigante do comércio eletrônico permitirá que revendedores locais vendam diretamente aos clientes por meio do site da Amazon.

A Amazon não informou quantos revendedores participarão do programa nem se clientes de todo o território norte-americano poderão realizar as compras. Um porta-voz da Amazon disse que a empresa divulgará mais detalhes à medida que desenvolve o programa, que será lançado no final do próximo ano com os revendedores da Hyundai.

Hoje, a Amazon vende equipamentos para veículos online e oferece uma sala de exposição para consumidores que desejam examinar os diferentes tipos de carros que poderiam querer comprar. Mas os consumidores não podem comprar um veículo diretamente na sua plataforma.

Automóveis da Hyundai serão vendidos no site da Amazon. Foto: Alex Silva/Estadão

O anúncio de quinta-feira, no entanto, mostra a ambição da Amazon de expandir a sua presença por meio dos revendedores em uma indústria que tem fortes grupos de pressão e regulamentações estatais rigorosas. Quase todos os Estados do país exigem que os fabricantes vendam os seus veículos por meio de revendedores, para garantir que as montadoras não prejudiquem a sua própria rede de revendedores.

A Amazon poderá enfrentar dificuldades para convencer os consumidores, que podem não se sentir confortáveis em fazer uma compra dessa magnitude em sua plataforma. Em um comunicado, um porta-voz da Amazon disse que os clientes compram cada vez mais veículos online e que a empresa irá fornecer uma “gama de soluções que acrescentam transparência” ao processo de compra de automóveis, com o intuito de ajudá-los a tomar uma decisão bem informada. / AP