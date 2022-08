Americanas anuncia novo presidente: Sérgio Rial, ex-Santander, assume companhia em 2023

A Americanas comunicou há pouco ao mercado a escolha de Sergio Rial como sucessor do atual presidente, Miguel Gutierrez, a partir de 01 de janeiro de 2023. O anúncio é considerado inesperado pelo mercado, já que Rial é presidente do conselho de administração da Vibra e não tem experiência no ramo de varejo.

Ex-presidente do Santaander, Rial assume no próximo ano a cadeira de Miguel Gutierrez. Foto: Clau Roschel

“A companhia acredita que este movimento de sucessão reforçará sua estratégia de crescimento com rentabilidade e aproveita para agradecer a Miguel Gutierrez pela dedicação à companhia”, diz em comunicado divulgado há pouco.

A companhia destaca que o novo CEO traz “vasta experiência em diversos setores”, incluindo vivência internacional por mais de 15 anos, na Ásia, Europa e nos Estados Unidos. Recentemente, liderou a operação do Banco Santander Brasil. “Acreditamos que a experiência do Sergio Rial se somará ao time da Americanas”, diz ainda o documento.

Para Eugênio Foganholo, sócio da consultoria especializada em varejo Mixxer, a escolha provavelmente se deu pela habilidade de liderança do executivo. “Ele deve ser um grande líder e deve ter grande capacidade de gestão, mas o que tem faltado na Americanas, e não é de hoje, é alguém com forte pegada varejista, e ele possivelmente não deve ter isso”, afirma.

Gestão do novo presidente começa a partir de janeiro de 2023. Foto: Divulgação Americanas S/A

A companhia passou recentemente por mudanças em sua estrutura societária, com a saída do controle da companhia do famoso trio Jorge Paulo Lemann, Carlos Alberto Sicupira e Marcel Telles, fundadores da Ambev e sócios do fundo 3G Capital. Esse rearranjo é uma das possíveis causas da troca de comando.