A Americanas contratou o banco Rothschild & Co para renegociar suas dívidas após ter reportado um rombo de R$ 20 bilhões na última semana. O acordo, anunciado nesta segunda-feira, 16, busca uma solução de curto prazo para seus credores.

“A Americanas passa a ter a Rothschild & Co no Brasil e internacionalmente, representando a empresa na construção de um diálogo franco e aberto, preservando o peso que a empresa tem, tanto com sua função social, como na participação da economia do país”, informou a varejista. A contratação da empresa para renegociar suas dívidas foi anunciada ao mercado por meio de fato relevante.

Baseado no Reino Unido, o Rothschild & Co atua como um banco de investimentos multinacional e atende a clientes de alto padrão, como a família real britânica.

A Americanas é alvo de três processos de investigação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para apurar as causas que levaram ao rombo de R$ 20 bilhões. A companhia já admitiu que o tamanho de sua dívida com credores pode ser de R$ 40 bilhões.

De acordo com interlocutores do mercado, a empresa já considera a recuperação judicial, uma nova emissão de ações na Bolsa de Valores e uma injeção de capital dos acionistas de referência como estratégias para superar a crise. A consultoria PwC, que auditou o balanço da companhia, também deve ser algo de investigações para apurar o caso.