Americanas começa a pagar dívida de R$ 4 bi com 500 fornecedores mais de um ano após recuperação

A Americanas, um ano e três meses após entrar em recuperação judicial, começou o pagamento a fornecedores e voltou a conseguir prazo de pagamento com estas empresas, incluindo grandes nomes que são tradicionais abastecedores da rede de varejo.

PUBLICIDADE Ao todo, 500 empresas aderiram à categoria de “credor fornecedor colaborar”, estabelecido pelo plano de recuperação judicial, que terão condições especiais para reaver dívidas e já começaram a receber recursos, com um total de R$ 4 bilhões reservados. O prazo limite para adesão terminou no último dia 13 de março. Na prática, esses 500 fornecedores vão voltar a vender para Americanas com prazo de pagamentos. “Estamos já fazendo pedidos com prazo de pagamento hoje”, comenta ao Estadão/Broadcast o diretor de controladoria de operações da Americanas, Gustavo Lobo.

Americanas estava até agora comprando e pagando os fornecedores em, no máximo, três dias Foto: Pedro Kirilos/Estadão

Este grupo de fornecedores representam mais de 70% das vendas nas lojas da Americanas em 2023. “Está garantido que nossas lojas vão continuar abastecidas, com variedade de produtos”, comenta Lobo. Segundo ele, a Americanas já está pagando as dívidas destes fornecedores desde o último dia 14.

Dentro do plano de recuperação judicial, a Americanas colocou uma cláusula que o fornecedor que voltasse a operar com a companhia regularmente e tivesse disposto a voltar a dar limites de crédito, teriam um tratamento preferencial para receber 100% as dívidas.

Até R$ 4 bilhões

Pelo plano de RJ, a Americanas destinou R$ 4 bilhões para pagar dívidas do fornecedor colaborador, sendo R$ 3,7 bilhões direcionados para primeira parcela e até R$ 300 milhões em valor adicional parcelado.

Pela adesão, o grupo de 500 representa R$ 3,9 bilhões — e eles vão receber 100% das dívidas retidas na RJ. Os pagamentos vêm de recursos da capitalização da rede de varejo, que inclui um DIP (um tipo de empréstimo específico para empresas em recuperação judicial) de R$ 3,5 bilhões, e o restante da operação normal da companhia.

Até agora, a Americanas estava comprando e pagando os fornecedores — em no máximo três dias. Ou pagava e fazia o pedido e o fornecedor entregava. “Agora isto está mudando”, disse Lobo.

A Americanas está conseguindo que as seguradoras liberem limites de crédito para os fornecedores voltarem a operar com a rede de varejo. Uma subsidiária de uma multinacional que opera no Brasil, por exemplo, dá um prazo de pagamentos para uma rede de varejo. Se a rede não pagar a compra dos produtos, o fornecedor aciona a seguradora, que paga a dívida. Se acontecer um sinistro dessa natureza, a seguradora dificilmente dará limite para operar com aquela determinada rede.

Ao longo de 2023, a Americanas voltou a conversar com as seguradoras para viabilizar a adesão à cláusula de fornecedor e as seguradoras estão voltando a dar limite para os grandes fornecedores operarem com a Americanas, explica Lobo.

Microempresas e funcionários

Em outra frente, a Americanas pagou mais R$ 100 milhões para credores das classes 1 (funcionários) e 4 (microempresas) até o dia 18 de março. A autorização para pagar estas classes havia sido conseguida em fevereiro de 2023, e na época, credores financeiros entraram na Justiça para bloquear estes pagamentos. Naquele momento, a Americanas havia pago R$ 115 milhões. Com isso, supera R$ 200 milhões já pagos, perto do que devia para estas partes.