Americanas: lista de credores deve ser divulgada nesta segunda

A lista de credores da Americanas, que teve seu pedido de recuperação judicial aceito pela justiça carioca na última quinta-feira, deve vir a público nesta segunda, 23. Com dívidas de R$ 43 bilhões, a empresa solicitou o prazo de 48 horas para apresentar a relação dos cerca de 16,3 mil credores. O prazo terminaria neste fim de semana, mas o Estadão/Broadcast apurou que a lista completa é esperada para segunda-feira.

Na noite de sexta-feira, a empresa apresentou uma lista com alguns nomes, incluindo operações com bancos como , Bradesco, Itaú Unibanco e Banco do Brasil, além de uma relação de detentores de debêntures. Ao todo, a lista tinha 61 operações, mas alguns credores apareciam com várias transações.

A empresa teve de entrar com o pedido de recuperação judicial mais cedo do que se esperava. A princípio, a Justiça concedeu à Americanas uma liminar que a protegia contra antecipação de vencimentos por parte de credores por 30 dias. No entanto, com os rebaixamentos de notas de crédito, a empresa deixou de conseguir antecipar com os bancos e adquirentes cerca de R$ 3 bilhões em recebíveis de cartão de crédito, recursos essenciais para financiar o dia a dia de suas operações.

Ao mesmo tempo, o BTG Pactual conseguiu reter R$ 1,2 bilhão que a companhia, antes, contava como caixa. Além disso, outros bancos passaram a congelar os investimentos da empresa, o que levou a Americanas a buscar proteção definitiva na Justiça para negociar suas dívidas, sem inviabilizar a continuidade de suas operações. A crise teve início quando o agora ex-CEO da varejista, Sergio Rial, comunicou ter encontrado “inconsistências contábeis” da ordem de R$ 20 bilhões no balanço da empresa.