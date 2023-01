Americanas: O que é e como funciona o leilão de ações na bolsa?

O mercado abriu com as ações da Americanas em queda nesta quinta-feira, 12, após a renúncia do presidente da empresa, Sergio Rial, que disse ter encontrado ’inconsistências financeiras’ de R$ 20 bilhões nas finanças do negócio. Diante do cenário atípico, as ações da companhia foram negociadas em leilão.

O leilão de ações é um mecanismo acionado quando um ativo passa por uma oscilação de preço muito grande. Por exemplo, grandes vendas podem derrubar o preço das ações rapidamente.

Leia também Rombo na Americanas: Quem é Sergio Rial, o executivo que ficou apenas 10 dias à frente da varejista

“A ideia do leilão é evitar uma flutuação atípica que prejudique investidores. Mesmo com vendas grandes, isso sinaliza para o mercado que é um evento atípico. O objetivo nesse caso era evitar a especulação, a manipulação do mercado”, afirma Felipe Cima, operador de renda variável da Manchester Investimentos.

B3 tem mecanismo que pode ser acionado quando ações negociadas têm grandes oscilações de preços

Bruce Barbosa, sócio-fundador da Nord Research, afirma que a ideia do leilão é chegar a um preço adequado para a ação. “O preço varia de acordo com compras e vendas. Se continua a cair, tem mais gente vendendo a preços mais baixos. O investidor que coloca uma ordem durante um leilão não pode modificá-la”, diz.

O leilão de ações da Americanas iria inicialmente até as 12h, mas foi adiado para as 13h e, depois, para as 13h40. Quando o papel começou a ser negociado normalmente, teve de voltar ao leilão às 14h38. O papel era negociado a R$ 2,85, às 14h22.

Da abertura ao fechamento da Bolsa, as ações da companhia caíram 77%. É a terceira maior queda diária de ações de uma empresa na B3 no País, atrás apenas da Hércules, que caiu 78% em 12 de janeiro de 2008, e da Agar Incorporadora, que caiu 81,55% em 6 de outubro de 2008, de acordo com levantamento da TradeMap.

Com isso, a Americanas perdeu R$ 8,37 bilhões em valor de mercado, equivalente ao valor de mercado da Minerva. O Magazine Luiza foi na contramão e teve alta nas ações, resultando em aumento de R$ 1,06 bilhão em seu valor de mercado.