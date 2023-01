Recuperação judicial: entenda o que acontece com a Americanas e como ficam os clientes

A Americanas entrou com pedido de recuperação judicial, declarando impossibilidade de pagar uma dívida total de R$ 43 bilhões aos credores. A medida funciona como uma proteção contra cobranças de dívidas e segue ritos de elaboração, apresentação e votação do plano de recuperação judicial junto aos credores. Os acionistas de referência, Jorge Paulo Lemann, Beto Sicupira e Marcel Telles se comprometeram a injetar capital para manter a operação funcional durante a recuperação. Veja perguntas e respostas sobre o caso da Americanas.

O que acontece com a Americanas e com os clientes em uma recuperação judicial?

Uma vez iniciado o processo de recuperação judicial, os negócios da empresa seguem o curso normal. Ou seja, a Americanas continuará a comprar produtos de fornecedores e vendê-los aos consumidores. A operação de lojas físicas e do comércio eletrônico seguem em funcionamento, sendo essa a única forma de gerar caixa – além da venda de ativos e emissões de novas ações na bolsa de valores, possibilidades que também estão na mesa.

A Americanas pode falir?

Pode. Para isso, a empresa precisaria não chegar, em última instância, a um acordo com credores. Ou então não honrar novas dívidas, dando base legal para o pedido de falência.

Quanto tempo vai levar a recuperação judicial da Americanas?

Para a empresa, o ideal é que o processo seja breve. Alongar as negociações com credores pode ter impacto na reputação da empresa, afetando tanto as relações com consumidores quanto com fornecedores. Porém, processos de recuperação judicial podem se arrastar por anos.

Devo continuar comprando na Americanas, Submarino, Shoptime e Natural da Terra?

A operação da companhia precisa continuar normalmente. Portanto, os consumidores podem comprar produtos na Americanas, Submarino, Shoptime ou Natural da Terra, assim como comprariam em outras marcas varejistas. Algo que pode acontecer é uma diminuição na quantidade ou na diversidade de produtos nas lojas físicas e on-line.

O que acontece com clientes que têm processos contra a Americanas?

Assim como os demais credores, os clientes que têm processos executados contra a Americanas entrarão no plano de recuperação judicial, que ainda será apresentado e depois votado em assembleia.

Os salários dos funcionários da Americanas podem ser reduzidos?

Sim. Porém, essa medida precisa ser aprovada na votação de credores. Toda forma de geração de caixa, desde que dentro da lei, é válida. Uma eventual redução salarial precisa de negociação com o sindicato.

