Aos 42 anos, Gol sai de linha com edição de despedida que começa a ser vendida por R$ 96 mil

A Volkswagen inicia nesta quinta-feira, 23, dia do primeiro jogo da seleção brasileira na Copa, as vendas da edição de despedida do compacto Gol, modelo que sairá de linha no fim deste mês, após 42 anos de produção local. Serão apenas mil unidades da versão que custa R$ 96 mil e será oferecida no Brasil e em alguns países da América Latina.

Os diferencial da “last edition”, como são chamadas as edições de saída de mercado de modelos de grande sucesso, é a cor exclusiva (vermelho sunset), apliques em preto e adesivos nas portas com alusão à edição. É uma versão completa em termos de equipamentos e acessórios disponíveis para o modelo, além de acabamentos e revestimentos exclusivos.

Na traseira, a nomenclatura “Gol Last Edition” traz a mesma fonte utilizada no Gol GT, além da faixa que interliga as lanternas traseiras, escurecidas exclusivamente para a última edição. Foto: Divulgação

A versão que marca a despedida do compacto tem motor 1.0 MPI e câmbio manual. Produzido atualmente na fábrica do grupo em Taubaté (SP), o Gol é o carro mais produzido, vendido e exportado na história do mercado brasileiro. Será substituído pelo Polo Track, que será feito na mesma planta a partir de janeiro de 2023.

Cinco gerações

Ao longo de sua trajetória, o Gol teve cinco gerações, com diversas configurações de cabines. Começou com um modelo mais quadrado, depois veio a versão chamada de “Gol bolinha” e depois o design atual, que também passou por alterações e modernizações.

Como fez com a Kombi, a despedida também tem filme que já está nas mídias. Criada pela AlmapBBDO, tem a participação dos jogadores de futebol Fred (ex-jogador da seleção brasileira que se aposenta no fim do ano) e a jogadora Gio Queiroz (que está na atual seleção feminina). Eles protagonizam um amistoso entre o Gol que se aposenta e novo Polo, que terá a versão de entrada em janeiro, a mais barata da linha.