Apple: disparada de ações da colocam companhia perto dos US$ 3 trilhões em avaliação de mercado

BLOOMBERG - O período de altas contínuas da Apple em 2023 trouxe a companhia de volta à beira de um limiar histórico: uma avaliação de mercado de US$ 3 trilhões (cerca de R$ 14,9 trilhões). As ações dispararam 35% este ano, adicionando quase US$ 690 bilhões em valor de mercado, enquanto investidores migraram para a receita estável e os maciços fluxos de caixa da fabricante do iPhone. O avanço colocou a Apple muito perto de seu recorde de janeiro de 2022, quando atingiu os US$ 3 trilhões.

“Em minha carreira, eu nunca imaginei uma empresa desse tamanho, mas também nunca imaginei uma empresa capaz de gerar mais de US$ 100 bilhões em fluxo de caixa livre em um ano”, disse Patrick Burton, gerente de portfólio da MainStay Winslow Large Cap Growth Fund, que possui quase 4,5 milhões de ações da empresa com sede em Cupertino, Califórnia, segundo os dados mais recentes. “Quando você olha para as métricas subjacentes, é compreensível por que a Apple se saiu tão bem.”

A Apple e outros gigantes da tecnologia têm se destacado no mercado este ano, com os investidores gravitando em torno de empresas de maior escala, enquanto encaram os riscos de uma possível recessão, falências de bancos e agora um impasse sobre o teto da dívida dos EUA. É uma ação favorita de investidores institucionais, fundos de hedge, investidores de varejo e Warren Buffett.

O desempenho estelar, no entanto, levou a um debate crescente em torno da avaliação da Apple. Com 28 vezes os ganhos projetados, a ação está em ar rarefeito para uma empresa de tecnologia cuja receita deve encolher este ano, sendo negociada a um prêmio em relação à sua própria história, bem como ao mercado, segundo dados compilados pela Bloomberg.

Embora a Apple tenha subido brevemente acima de US$ 3 trilhões no início de 2022, ela não conseguiu fechar acima desse nível, e o pico marcou o início de uma tendência de baixa que resultou em uma queda de 27% naquele ano, quando os investidores fugiram das ações de tecnologia em meio às altas taxas de juros. Se a Apple atingir o marco, seria a primeira a fazê-lo. Atualmente, em US$ 2,76 trilhões, é maior do que todo o índice Russell 2000.

Os resultados da Apple neste mês sublinharam o “bull case” (caso de um clima mais propício aos negócios). Tanto os ganhos quanto a receita foram melhores do que o esperado, graças a uma recuperação do iPhone e ao crescimento do negócio de serviços. A empresa também aumentou seus dividendos e anunciou planos de US$ 90 bilhões em recompras de ações.

Alta das ações da Apple em 2023 trouxe a companhia de volta à beira de um limiar histórico: uma avaliação de mercado de US$ 3 trilhões; Foto: Stefanie Loos/Reuters

Esse compromisso com o retorno dos acionistas, juntamente com os fluxos de receita duráveis da empresa, fez da Apple e de outras ações “megacap” (das empresas com maiores capitalização de mercado) de tecnologia uma jogada de segurança favorita no início deste ano, quando o colapso do Silicon Valley Bank levou à turbulência no setor bancário. Mas agora, em meio às expectativas de que o Federal Reserve (o BC americano) comece a cortar as taxas de juros já em julho para estimular o crescimento econômico, os investidores estão olhando para elas por suas características ofensivas e não defensivas.

“É provável que a Apple tenha um bom desempenho tanto em um ambiente de busca por maior risco quanto em um ambiente de busca por menor risco”, disse Sylvia Jablonski, diretora executiva da Defiance ETFs. “Você não pode esperar retornos de 20% a 30% daqui, mas prefiro colocar meu dinheiro aqui do que em um Tesouro. Há muitas oportunidades de crescimento mesmo em um mercado difícil, e paga dividendos, recompra uma tonelada de ações e tem um balanço incrivelmente forte, o que é atraente para os investidores.”

Para ter certeza, a influência cada vez maior da Apple nos principais índices de ações significa que qualquer reversão no rali representaria um risco mais amplo para os mercados. As ações representam cerca de 7,5% do índice S&P 500, patamar que atingiu o pico nos últimos anos.

“Quando uma empresa vai tão bem quanto a Apple, as pessoas podem sentir que ela é imune a riscos”, disse Sal Bruno, diretor de investimentos da IndexIQ. “Neste momento estamos vendo o lado positivo de ser o maior peso, já que apresentou resultados fantásticos e mostrou uma força incrível, mas sempre que vimos pico de concentração de mercado no passado, não terminou bem. Se houver uma sensação de que foi supervalorizada, há mais risco para o mercado em geral.”