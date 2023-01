Arezzo compra a Calçados Vicenza por R$ 103,8 milhões

O conselho de administração da Arezzo aprovou a compra das ações de emissão da Calçados Vicenza, que representam 60% do capital social e votante da companhia, por R$ 103,800 milhões.

“A operação insere-se na estratégia da companhia de ampliação de seus negócios no setor de moda e varejo, com o crescimento e expansão do mercado de calçados das classes sociais ‘A’ e ‘B’. Por meio da diversificação de produto e expansão de marcas em seu portfólio, a Arezzo&Co segue reafirmando o seu posicionamento como uma das maiores ‘house of brands’ do Brasil”, diz a Arezzo em nota relevante divulgada ao mercado.

Arezzo compra outra marca e segue na estratégia de ser uma das maiores ‘house of brands’ do Brasil Foto: Daniel Teixeira/Estadão

O preço de aquisição, porém, ainda pode ser ajustado para mais ou para menos, de acordo com determinadas premissas definidas no contrato e usuais a esse tipo de operação, segundo.

As ações remanescentes dos vendedores (Ariovaldo Cecconello Furlanetto e Rosi Izabel Furlanetto) após a aquisição, representativas de 40% do capital social total e votante da Vicenza, serão incorporadas pela companhia.

Em virtude da incorporação de ações, o capital social da Arezzo será aumentado, com emissão de 803.129 novas ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, que serão subscritas pelos administradores da Vicenza por conta e ordem dos Vendedores e integralizadas por meio da incorporação das ações de emissão da Vicenza.

Segundo a Arezzo, o número de ações da companhia a serem emitidas no âmbito da incorporação de ações não será ajustado. Além disso, a efetiva incorporação de ações dependerá de aprovações societárias pertinentes da Arezzo.

Tendo em vista que os vendedores são os únicos sócios da Vicenza e que celebraram o contrato comprometendo-se a votar favoravelmente à realização da incorporação de ações, não haverá direito de retirada para os acionistas da Vicenza.

Avaliação

A compra da Vicenza pela Arezzo é estratégica, na avaliação do Goldman Sachs, pois se enquadra bem no plano da companhia de se tornar uma casa de marcas. O banco destaca que, com a aquisição, a companhia diversifica ainda mais sua oferta de produtos dentro do seu “core business” de calçados femininos.

De acordo com o comunicado, a Vicenza registrou em 2022 receita bruta de R$ 80 milhões (1,5% das vendas brutas estimadas pelo banco para Arezzo).

O Goldman Sachs tem recomendação de compra para Arezzo, com preço-alvo de R$ 121. O valor representa potencial alta de 56,3% ante o fechamento mais recente.