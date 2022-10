Lucro do Assaí cai 47% no terceiro trimestre e fica em R$ 281 milhões

O Assaí divulgou nesta quinta-feira, 20, lucro líquido de R$ 281 milhões no terceiro trimestre de 2022. O montante mostra queda de 47,8% frente ao apresentado um ano antes. No entanto, se o resultado for ajustado descontando os créditos fiscais no trimestre correspondente de 2021 e tirando da conta também os gastos pré-operacionais de lojas que ainda não foram abertas, o lucro líquido fica em R$ 318 milhões, com alta de 4% na comparação anual.

O Ebitda da companhia no trimestre foi de R$ 994 milhões, com alta de 2% em relação ao mesmo período do ano passado. Já no critério ajustado, o valor foi de R$ 1,01 bilhão, com alta de 20,6%.

Ajustes da companhia incluem a retirada de gastos pré-operacionais, pois a empresa teve neste trimestre investimentos intensos para a conversão de lojas compradas do Extra Hiper para o formato do Assaí Foto: Vinicius Stasolla/Divulgação

Os ajustes da companhia incluem a retirada de gastos pré-operacionais, pois a empresa teve neste trimestre investimentos intensos para a conversão de lojas compradas do Extra Hiper para o formato do Assaí. Um ano antes, esses gastos com lojas que ainda não tinham receita foram de cerca de R$ 10 milhões, enquanto neste trimestre subiram para R$ 56 milhões.

A companhia apresentou receita líquida de R$ 13,8 bilhões, com alta de 29,2% em relação ao trimestre correspondente de 2021, quando excluídos da conta os créditos fiscais de 2021. No conceito mesmas lojas, que considera apenas os pontos de vendas que já estavam abertos um ano antes, a alta foi de 9%, excluindo o que a companhia chama de “efeito calendário”.

Mais lojas

O atacarejo aproveitou para atualizar sua meta de aberturas de novas lojas. Antes, o prometido era de 40 conversões das lojas compradas do Extra Hiper e 12 aberturas orgânicas no ano, o que somava 52 inaugurações. Agora, serão 45 conversões e 13 aberturas, o que leva ao número de 58 inaugurações.

“Encerramos o terceiro trimestre de 2022 com 14 conversões de hipermercados e, até o momento, 19 já foram realizadas. Diante dessa forte expansão, entregamos um resultado excelente no trimestre, com crescimento das vendas aliado ao maior ganho de market share do ano”, afirma Belmiro Gomes, CEO do Assaí, no documento de balanço publicado na CVM.