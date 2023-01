Auditoria PwC pode ser responsabilizada por rombo bilionário na Americanas? Entenda

O rombo de R$ 20 bilhões nas contas da varejista americanas trouxe à tona também questionamentos sobre o papel da empresa de auditoria PwC, responsável por auditar o balanço da companhia. O caso coloca em xeque o trabalho da companhia de consultoria e auditoria e levanta dúvidas sobre sua possível responsabilização. Para analisar as inconsistências contábeis divulgadas, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) já instaurou dois processos administrativos.

Especialistas em governança e direito comercial ouvidos pelo Estadão dizem que o caso precisa também ser investigado por entidades como a Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e a Superintendência de Normas Contábeis e de Auditoria (SNC), para identificar se o serviço de auditoria agiu de maneira omissa ou conivente com o rombo financeiro.

Na avaliação de Carlos Portugal Gouvêa, sócio do PGLaw e professor de direito comercial na USP, o comunicado da Americanas no qual relata o rombo, divulgado na quarta-feira, 11, aponta para um caso de negligência da PwC, mas a situação ainda precisa ser investigada pelos órgãos do mercado financeiro.

Lojas Americanas FOTO SAO LUIS SHOPPING

“Essa responsabilização só acontece com uma investigação profunda, que analisa todos os materiais preparados pela empresa e pela auditoria. Isso é algo que pode se arrastar por anos”, afirma. “O erro ocorreu, o que precisamos descobrir agora é se houve uma fraude, se alguém queria manter esse erro escondido.”

Vale lembrar que o balanço de 2021 da Americanas, o primeiro documento anual divulgado com as operações unificadas entre a antiga operação digital (B2W) e as lojas físicas, recebeu parecer sem ressalvas da auditoria. A PwC, responsável pela análise dos dados financeiros da varejista, também não apresentou ressalvas nas revisões das informações trimestrais ao longo do ano passado. O resultado do quarto trimestre e os números consolidados de 2022 ainda não foram publicados. Estavam previstos para as próximas semanas.

Além das possíveis sanções em solo nacional, Gouvêa lembra que as ações da Americanas S/A também são negociadas na bolsa americana Nasdaq, o que torna a empresa sujeita às sanções públicas por parte do governo dos Estados Unidos, como o ocorrido nos casos Operação Lava Jato que envolviam a Petrobras. A estatal brasileira era investigada pelo Departamento de Justiça dos EUA e pela Securities & Exchange Commission (SEC, compatível a CVM) e teve de pagar uma multa milionária às duas entidades. “Se for identificado que se havia o objetivo de ‘maquiar’ o balanço, eles terão que responder lá também”, destaca.

Para especialistas no assunto, que falaram sob a condição de anonimato, o escândalo na Americanas foi recebido como um caso de “barbeiragem contábil” e falta de padrão de governança, problema agravado pelo fato de a varejista integrar a lista de empresas do índice de governança corporativa “Novo Mercado”, da B3, que deveria representar as melhores práticas no País. “Esse caso é uma ‘barbeiragem’ tão grande que dificilmente aconteceria sem ciência da diretoria e a conivência da auditoria”, afirma um executivo do setor, que preferiu não se identificar.

Segundo o fato relevante enviado à CVM, as divergências teriam sido encontradas pela equipe contábil da Americanas em sua nova gestão, o que coloca a PwC nos holofotes do problema, uma vez que ela deveria ser responsável por analisar o balanço e apontar o problema, defendendo assim, o interesse dos investidores. Questionada sobre o rombo nas contas da Americanas, a PwC se limitou a afirmar que “não comenta balanços auditados pela firma por questões de confidencialidade contratual”. Questionada, Americanas não respondeu até o momento desta publicação.