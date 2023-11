Como um barco elétrico que navega acima da água pretende revolucionar o transporte público

Estocolmo, Suécia - Muitas cidades em todo o mundo consideram o transporte público limpo e eficiente como uma forma crucial de reduzir suas emissões de carbono. Para as cidades com vias navegáveis, uma balsa de alta tecnologia na Suécia poderá em breve estabelecer um novo padrão.

Atravessando o arquipélago de Estocolmo em alta velocidade, a nova embarcação P-12 da fabricante de barcos elétricos Candela quase não faz barulho ao deslizar mais de um metro acima da água. Seus desenvolvedores esperam que a balsa, apresentada esta semana, produza uma nova era de transporte público por água.

Leia também

“Trata-se de um verdadeiro salto”, disse Erik Eklund, responsável pela divisão de embarcações comerciais da Candela. “A economia de energia que obtemos com o transporte aéreo nas lâminas nos dá a velocidade e o alcance de que precisamos para que isso funcione com baterias.”

A embarcação foi projetada para transportar 30 passageiros a uma velocidade máxima de 30 nós (56 km/h)- consideravelmente mais rápida do que outras balsas elétricas de passageiros. Ele consegue isso com as asas do hidrofólio de fibra de carbono que elevam o barco para fora da água, reduzindo o arrasto.

Barco da Candela pode atingir 56 km/h Foto: David Keyton/AP

A Candela afirma que sua tecnologia reduz a energia por passageiro/quilômetro em 95% em comparação com os navios a diesel que atualmente transportam passageiros pelo pitoresco arquipélago de Estocolmo, formado por dezenas de milhares de ilhas e recifes que se estendem pelo Mar Báltico.

Um benefício adicional é que a embarcação está isenta do limite de velocidade de 12 nós (22,2 km/h) em Estocolmo, pois não deixa rastro - ondas formadas pelo deslocamento de um barco na água que aumentam com a velocidade e poderiam prejudicar outras embarcações ou provocar erosões na linha costeira.

Continua após a publicidade

O P-12 ainda está em fase de testes, mas deve entrar em operação em julho, entre o subúrbio de Ekero, em Estocolmo, e o centro da cidade, como parte de um projeto piloto de nove meses. A balsa reduzirá o tempo de viagem de Ekero por transporte público convencional de 55 minutos para 25 minutos.

A empresa quer aproveitar as lições aprendidas com o lançamento de seu barco de lazer elétrico menor. A bordo, os engenheiros estão fazendo o ajuste fino dos hidrofólios, que são regulados por um computador 100 vezes por segundo para compensar o estado do mar e anular os efeitos das ondas. A embarcação pode operar em ondas de até dois metros (6,5 pés).

A Candela espera que, além de Estocolmo, cidades como São Francisco, Nova York e Veneza liderem a eletrificação do transporte público aquático.

Gustav Hemming, vice-presidente do Conselho Executivo Regional em Estocolmo, disse que a capital sueca também está a bordo. “A ambição da região de Estocolmo é expandir o transporte público sobre a água, pois acreditamos que essa é uma das chaves para tornar o transporte público mais atraente”, disse ele.

Transporte por barco na Suécia é o que mais cresce depois da pandemia da covid-19 Foto: David Keyton/AP

Em 2022, houve cerca de 6,2 milhões de viagens de barco no transporte público na região de Estocolmo e, embora o tráfego de barcos continue sendo uma pequena parte de todo o sistema de transporte público, é o modo de transporte público que mais cresce depois da pandemia da covid-19.

“Nossas estradas estão congestionadas e construir novas estradas é muito caro e não é muito ecológico”, disse Hemming, olhando para as águas abertas de Estocolmo em um dia frio de outono. “Mas aqui temos nossa infraestrutura tradicional. Não há congestionamento na água.”

Continua após a publicidade

Pesquisa antiga

O uso de hidrofólios para elevar uma embarcação para fora da água e reduzir o arrasto não é novo. Os projetistas de navios têm experimentado a tecnologia há mais de um século, mas os custos e os problemas de manutenção impediram sua adoção generalizada. No entanto, o novo material leve de fibra de carbono fez com que a tecnologia voltasse a ser usada na vela de elite e, com motores elétricos eficientes e os altos custos dos combustíveis tradicionais, ela também está ganhando uma segunda vida no setor de transporte público.

“Sabemos que as embarcações marítimas geralmente consomem muita energia, e a densidade de energia limitada das baterias atuais será uma barreira para a eletrificação de uma frota marítima”, disse Arash Eslamdoost, professor associado de hidrodinâmica aplicada na Universidade de Tecnologia Chalmers, em Gotemburgo. “É aqui que o hidrofólio entra como uma solução radical para tirar o máximo proveito da limitada energia elétrica a bordo.”

Em todo o mundo, várias balsas elétricas de passageiros com hidrofólio estão sendo projetadas ou ativamente desenvolvidas. No Reino Unido, a Artemis Technologies anunciou planos para a operação de uma balsa com hidrofólio totalmente elétrica na Irlanda do Norte, entre Belfast e Bangor, possivelmente já no próximo ano.

Robin Cook, da Swedish Transport Agency, diz que o setor marítimo está pronto para mudanças, especialmente para conexões de curta distância. Mas ele enfatizou que a infraestrutura pública deve acompanhar os últimos desenvolvimentos e até mesmo dar incentivos a eles.

“Uma parte importante da eletrificação é quando os navios se conectam aos portos por meio da fonte de alimentação em terra”, disse ele. “E aqui os portos desempenham um papel muito importante para garantir que a infraestrutura esteja pronta para essas conexões.”