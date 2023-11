Bayer deve pagar US$ 1,56 bilhão em casos de câncer envolvendo herbicida

NOVA YORK - Um júri do Estado norte-americano de Missouri entendeu que a Bayer tem responsabilidade em casos de câncer envolvendo o uso do herbicida Roundup. Jurados do tribunal em Jefferson City decidiram que a companhia deve pagar US$ 1,56 bilhão, sendo US$ 61,1 milhões em danos e mais US$ 1,5 bilhão em indenizações punitivas, para Dan Anderson, Jimmy e Brenda Draeger e Valorie Gunther. Eles alegaram que anos de uso do Roundup causaram linfomas não Hodgkin.

Em resposta por email, um porta-voz da Bayer disse que tem “argumentos fortes para anular as recentes decisões infundadas”. A decisão foi a quarta consecutiva contra a companhia em meio a tumultuadas batalhas legais sobre o Roundup, que se estendem há cinco anos, incluindo nove vitórias seguidas, bem como derrotas anteriores.

A Bayer perdeu o primeiro julgamento sobre o suposto risco de câncer do Roundup em agosto de 2018, pouco depois de concluir a aquisição de US$ 63 bilhões da Monsanto, que desenvolveu o herbicida, além de culturas geneticamente modificadas projetadas para resistir ao Roundup.

A Bayer afirmou que o Roundup, assim como o glifosato em sua composição, são seguros para uso e citou análises da Agência de Proteção Ambiental dos EUA e de outros reguladores que determinaram que o ingrediente não representa risco de câncer. Ainda assim, a companhia reconheceu que o status legal da litigação do Roundup continua sendo um problema.

“O desafio tem girado em torno de alguma confusão sobre a segurança do glifosato”, disse o presidente Bill Anderson em conferência recentemente. “Achamos que as evidências são muito claras, este é um produto químico agrícola muito seguro e importante.”

As crescentes acusações relacionadas ao herbicida ocorrem no contexto dos esforços de reestruturação da Bayer. A reorganização pode levar à separação dos negócios de saúde da unidade agrícola, que inclui a operação da Monsanto nos Estados Unidos, responsável pelo desenvolvimento do Roundup. Analistas afirmam que como as responsabilidades relacionadas ao Roundup são divididas, isso afetaria a avaliação potencial dos dois negócios./ Dow Jones Newswires