BC aprova início de operação da corretora da EQI, a primeira de um escritório de investimentos

O Banco Central confirmou, por meio de publicação no Diário Oficial, nesta manhã a liberação para o escritório de investimentos EQI Investimentos se tornar o primeiro do segmento a operar como corretora de valores. Dessa forma, a empresa fundada em 2008 em Balneário Camboriú, em Santa Catarina deve colocar em operação já na próxima semana a EQI Corretora, a sua plataforma própria, segundo o CEO do escritório, Juliano Custodio.

A corretora já nasce com R$ 23 bilhões sob custódia, mais de 50 mil clientes ativos, mais de 2 mil produtos e 12 escritórios. Com a nova operação, ela passa a concorrer com a XP e o BTG Pactual, as duas plataformas rivais e que foram parceiros da EQI nos últimos anos. “Antes a gente jogava a série A e agora estamos na Champions League”, diz Custodio, fazendo referência ao tamanho do desafio, comparado com os grandes campeonatos de futebol nacional e internacional.

“Conseguiremos competir bem neste negócio, obviamente com menos recursos do que possuem XP e BTG. Mas temos uma coisa que eles não têm. Eles dão vantagens financeiras para atrair escritórios parceiros, mas acreditamos que o nosso modelo de negócios é mais vantajoso. A gente queria ter a nossa plataforma, porque temos a nossa própria maneira de se relacionar com os clientes.”

A primeira aprovação da corretora da EQI pelo BC aconteceu em julho de 2021, quando os seus sócios receberam o aval para montar um negócio do tipo. A segunda foi ao seu plano de negócios, e, agora, na terceira fase, acontece a aprovação da operação, de fato, ser começada. “Depois da penúltima aprovação, deixamos a estrutura pronta, o que já aconteceu há nove meses, e estávamos apenas esperando o aval final”, diz Custodio.

“A parte boa disso é a diligência do BC. Eles exigem fazer tudo bem feito. E também precisamos comprovar que temos capacidade financeira de arcar com a operação, mesmo enquanto ela não estava aberta ao público. Neste tempo todo, também avançamos na integração com a B3. Agora é só plugar a chavinha e rodar.”

O objetivo é atingir R$ 150 bilhões sob custódia em cinco anos. Para o fim de 2023, a meta é de R$ 34 bilhões e já ter 75 mil clientes ativos. “O timing é bom. Apesar de sermos um dos setores que sofreu com o juro alto, considero acertada a estratégia do BC para controlar a inflação”, afirma. “Agora, com a expectativa de juros mais baixos, o nosso serviço gera mais atenção do cliente, que fica mais ativo na busca por investimentos.”

A EQI causou uma grande movimentação no mercado, em meados de 2020, quando trocou o seu contrato de exclusividade representando a XP por um com o BTG. O negócio, que ocorreu com a compra de 49% do escritório pelo BTG, acirrou a rivalidade entre as plataformas. Nos meses seguintes, outros escritórios, como o Lifetime, o Acqua Vero e o Arton Advisors, fizeram a mesma migração.

Custodio admite que a mudança ocorreu por que a XP não aceitou a ideia da EQI se transformar em corretora e financiar essa transformação, que era o único caminho possível para um escritório de grande porte seguir na época.

Juliano Custodio, sócio da EQI Investimentos, que recebeu aval do BC para se tornar uma corretora Foto: Rodolfo Sanches

Naquele momento, a EQI era a maior assessoria de investimentos do Brasil, com R$ 9,5 bilhões sob gestão e 30 mil clientes. Antes da mudança da instrução 497, de 2011, da Comissão de Valores Mobiliários, os escritórios não podiam ter sócios-capitalistas e contratar os seus agentes autônomos no regime de CLT.

O caminho para continuar crescendo, então, só poderia ser para uma migração para corretora, como forma de suportar os custos de operação e fazer maiores investimentos. O BTG, por sua vez, aceitou investir na criação da corretora da EQI, por meio da capitalização feita, mesmo que ela se torne agora um concorrente. É um modelo similar ao que fez o Itaú comprar uma grande participação na XP, no passado, negócio do qual já se desfez com lucro.

O mesmo trajeto de criação de corretora pela EQI está sendo seguido pelos atuais dois maiores escritórios do setor, o Messem e o Monte Bravo, que passaram por fusões para crescer. A EQI, apesar de manter o crescimento nos últimos anos, hoje se coloca como terceiro do ranking. Ele não manteve o ritmo dos outros por conta da migração de plataforma que fez ao mudar para o BTG.

Houve uma batalha com a XP para tentar manter os clientes. A antiga parceira ameaçou com pedido de indenização, na Justiça, por descumprimento de contrato, enquanto a EQI buscava atrair clientes para sua nova fase. “Houve uma certa animosidade com a XP, mas isso se resolveu, e a vontade do cliente foi feita”, afirma Custodio. “Mas tivemos de recomeçar do zero.” Procurada pela reportagem, a XP preferiu não comentar a questão.

Outra evolução do EQI com a corretora é que, com este modelo, poderá integrar agora numa empresa só todos os negócios que veio desenvolvendo nos últimos anos. Dessa forma, ela se tornará uma espécie de banco de investimentos, agregando a EQI Asset, atualmente com R$ 4 bilhões investidos e 45 fundos sob gestão, a EQI Vida e Previdência, com mais de 10 mil clientes e R$ 1,7 bilhão em recursos de previdência, a EQI Partner, que já assessorou fusões e aquisições e 17 emissões de empresas médias, concedendo mais de R$ 650 milhões de crédito, e a EQI Research, de pesquisas e análises, liderada por Luis Moran, ex-diretor de relações institucionais da Weg.

Em São Paulo, as empresas de médio porte até contam com mais acesso a capital, mas no Centro-Oeste, Sul, Nordeste ficam sem o mesmo acesso Juliano Custódio, CEO da EQI

As metas são agressivas, como a de atrair escritórios de investimentos para a sua plataforma e se consolidar como uma estruturadora de emissões para empresas médias. “Elas não conseguem ultrapassar um mata-burro de financiamentos para crescer”, afirma o empresário. “Em São Paulo, as empresas de médio porte até contam com mais acesso a capital, mas no Centro-Oeste, Sul, Nordeste ficam sem o mesmo acesso. A Avenida Faria Lima não vai para esses locais. Uma das nossas propostas é ser um banco de investimentos regional.”

Apesar da tendência recente aberta pela EQI, e que deve ser seguida por outras grandes participantes do setor, esse movimento tende a se arrefecer. A mudança das regras da CVM permitirão a elas crescerem e mudarem a operação sem fazer este movimento mais custoso. “O modelo forçava o grande escritório a deixar de ser agente autônomo, e dar o largo passo para virar uma corretora. Agora, as outras empresas podem esperar mais, crescer mais antes de se tornarem corretoras”, diz.

Por sua vez, o próximo movimento da EQI pode ser começar a olhar para uma abertura de capital. Segundo Custodio, a empresa só conseguiu atrair profissionais de alto calibre pela promessa de sociedade um dia em uma corretora. “Agora, vai sair um peso das minhas costas, ao cumprir essa promessa de 10 anos. Vou precisar, agora, prometer o IPO”, brinca.