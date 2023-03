Análise de DNA, colchão inteligente, oxigenoterapia: a aposta dos hotéis para clientes estressados

THE NEW YORK TIMES - Os viajantes frequentam há muito tempo destinos turísticos para retiros de ioga, massagens profundas e circuitos de treinamento físico com inspiração militar. Mas quando a pandemia surgiu, o bem-estar ganhou uma nova urgência e as pessoas começaram a focar na saúde de novas maneiras – com muitas buscando cuidados preventivos de alta tecnologia.

Essa mudança de prioridades fez aumentar de forma excessiva a demanda. De acordo com um relatório de junho de 2022 da Grand View Research, uma empresa que analisa as tendências nos negócios, o mercado global de turismo de bem-estar deve ultrapassar US$ 1 trilhão até 2030, crescendo a uma taxa anual de quase 10% nos próximos oito anos.

Como resposta, hotéis e resorts estão trocando métodos clássicos como ioga e massagem por tratamentos avançados de bem-estar que afirmam promover a longevidade, muitas vezes combinando exames de diagnóstico ocidentais com terapias orientais.

“A maioria dos nossos hóspedes está repentinamente muito mais interessada em bem-estar”, disse Anna Bjurstam, chefe de bem-estar de um resort da rede Six Senses, na ilha espanhola de Ibiza. “Aqueles que já se preocupavam com alimentação, atividade física e qualidade do sono agora estão analisando seus hormônios, peptídeos, exossomos e células-tronco, então tivemos que nos mexer para dar conta.”

William Kapp, cirurgião ortopedista e sócio fundador da empresa de saúde preventiva e longevidade Fountain Life, também percebeu a mudança. “Os consumidores estão em busca de alternativas para o que a medicina tradicionalmente oferece”, afirmou.

Ele comentou que tratamentos como terapia com luz vermelha e crioterapia para reduzir a inflamação demonstraram diminuir o estresse nos demais sistemas do corpo humano, mas que ainda não há estudos duplos-cegos de longo prazo suficientes para provar a eficácia de outros tratamentos alternativos para a longevidade. “Muitas dessas terapias vão fazer você se sentir melhor, no entanto, não criaria esperanças de que elas fizessem mais nada”, disse Kapp. “Ainda não existe uma solução mágica.”

Veja o que seis destinos pelo mundo estão fazendo para atender esses novos viajantes em busca de bem-estar. (Lembre-se de consultar um médico antes de iniciar qualquer programa de tratamento.)

Tanque de privação sensorial e colchões inteligentes

Carillon Miami Wellness Resort, em Miami Beach Foto: Carillon Miami Wellness Resort/The New York Times

Tammy Pahel, vice-presidente de spa e bem-estar do Carillon Miami Wellness Resort em Miami Beach, constatou a mudança na demanda. “Quando reabrimos o hotel em novembro de 2020, as pessoas entravam em contato mencionando problemas específicos como ansiedade, insônia e tensão muscular e perguntavam o que oferecíamos que poderia ajudar”, disse. “Elas não queriam apenas tomar um comprimido.”

Durante a pandemia, o Carillon investiu mais de US$ 1 milhão em equipamentos de última geração para seu spa de 6.500 m², criando sete circuitos de bem-estar destinados a tratar problemas como estresse, insônia e dores nas costas. O equipamento, chamado de tecnologia touchless (sem toque) porque não requer um terapeuta de spa, também pode ser reservado à la carte. Os tratamentos requisitados incluem um banho de flutuação num tanque de privação sensorial e terapia com luz vermelha calmante, assim como camas que usam sons e ondas eletromagnéticas, que dizem levar o corpo a um estado de relaxamento profundo.

O resort também conta com uma equipe de especialistas em bem-estar, incluindo profissionais com vasta experiência em práticas chinesas como acupuntura (tradicional e com laser em vez de agulhas) e em medicina funcional integrativa, que analisa a saúde de uma pessoa em sua totalidade para avaliar as causas profundas da doença. E no ano passado, o resort lançou a Biostation, onde os resultados de um exame de sangue detalhado de hormônios e de minerais são usados para criar planos de tratamento personalizados que incluem modificações na alimentação e no estilo de vida, controle do estresse, injeções de nutrientes, terapias usando hormônios à base de plantas e muito mais. O programa é chefiado por um médico e os tratamentos são administrados por médicos, enfermeiros e assistentes.

Os quartos também estão equipados com colchões da marca Bryte, que usam inteligência artificial para analisar as preferências individuais na hora de dormir, como firmeza e temperatura. Essas configurações são armazenadas para futuras estadias em qualquer local que utilize colchões Bryte. As diárias custam a partir de US$ 699 e os serviços de tecnologia touchless podem ser reservados individualmente a partir de US$ 99 por 25 minutos. O exame de sangue sai por US$ 499, ou US$ 299 para aqueles com seguro de saúde com cobertura.

‘Um momento de sossego no caos’

Aman, em Nova York Foto: Robert Rieger/The New York Times

Em Nova York, o recém-inaugurado Aman estreou com um spa de 2.300 m² de três andares que oferece programas com duração de três dias a 12 semanas. Uma equipe de médicos, praticantes de medicina chinesa e fisioterapeutas personaliza tratamentos e dietas usando ferramentas de alta tecnologia que medem a gordura corporal, a cognição, os minerais e metais tóxicos, a taxa de glicose e o funcionamento dos sistemas cardiovascular, respiratório, nervoso, muscular e esquelético. O médico na equipe também pode solicitar históricos médicos anteriores ou exames complementares.

Desde a inauguração, o spa – ao qual apenas hóspedes e associados podem ter acesso e oferece uma sauna infravermelha, piscinas de imersão quentes e frias e uma câmara de crioterapia – teve um aumento no número de visitantes que recorrem aos seus serviços de purificação e desintoxicação. “Descobrimos que os hóspedes estão visitando o hotel para ter um momento de sossego no caos e melhorar seu bem-estar geral, em vez de visitar Nova York para passear e conhecer (a cidade)”, disse Sanali McFadden, diretora de spa e bem-estar do Aman New York. As diárias custam a partir de US$ 3.200, o preço do programa de imersão de três dias é a partir de US$ 15.600, com acomodação, alimentação e bebidas não alcoólicas inclusas.

Avaliação do sono e do envelhecimento das células

O Six Senses Ibiza, inaugurado no verão espanhol de 2021, uniu forças à clínica RoseBar para oferecer programas que incluem exames detalhados de bem-estar e a opção de um, três ou sete dias de serviços como oxigenoterapia hiperbárica (respirar oxigênio puro numa câmara pressurizada, que se acredita ajudar a acelerar o processo de cicatrização), crioterapia e exames que analisam o DNA para mostrar a velocidade de envelhecimento das células. Esta será a primeira unidade do RoseBar.

Os pacotes incluem consultas com especialistas médicos, terapias intravenosas, oxigenoterapia e massagens. Além disso, a marca lançará um novo programa este ano que avalia o cronotipo de uma pessoa, ou a predisposição para momentos de energia e sono.

Sara Nielsen, de Londres, visitou o Six Senses Ibiza ano passado com o marido. A experiência a fez mudar de estilo de vida depois que voltou para casa. “Agora eu medito diariamente em frente a um dispositivo de terapia com luz vermelha, comprei uma piscina de imersão fria para o jardim e faço exercícios lentos e suaves em vez de aulas de HIIT para acalmar meu sistema nervoso”, disse ela, referindo-se ao treinamento intervalado de alta intensidade.

“Percebi que não preciso fazer mudanças grandes e radicais na minha vida. Posso constantemente ir criando pequenos hábitos para criar e manter um equilíbrio melhor.” As diárias custam a partir de US$ 827, com café da manhã incluso.

Foco na criação de hábitos saudáveis

Alive Resort, no Uruguai Foto: Alive Resort/The New York Times

No Uruguai, o Alive Resort é bastante influenciado por spas europeus consagrados, como a SHA Wellness Clinic, o Priedlhof e o Bungstock Waldhotel. Como parte dos serviços oferecidos pelo Alive, profissionais de saúde, como clínicos gerais, nutricionistas e terapeutas trabalham com tecnologias como scanners 3D e camas com “gravidade zero”, que se ajustam para aliviar a pressão sobre o corpo.

Os planos personalizados focam na criação de novos hábitos em relação a alimentação, exercícios e controle de estresse, e a maioria dos viajantes vêm de toda a América Latina com objetivos como parar de fumar, perder peso e fazer algum tipo de detox. Boa parte dos hóspedes fica por uma semana, enquanto outros permanecem durante meses e metade dos hóspedes reservam sua próxima estadia antes de fazer o check-out.

“Nosso programa de perda de peso é um sucesso enorme”, disse Patricia Fernandes, proprietária do Alive. Ela disse que a mãe morreu de um câncer para o qual a obesidade é um fator de risco, um acontecimento que a inspirou a abrir o resort. “No restaurante, cada hóspede está comendo algo diferente porque cada pessoa tem objetivos, necessidades e condições de saúde diferentes”, disse Patricia.

Os hóspedes também podem participar de workshops com um nutricionista, no qual aprendem a ler os rótulos dos alimentos e a fazer escolhas alimentares saudáveis; participam de aulas de culinária e consultas com um terapeuta e com um life coach. Antes de irem embora, eles recebem dietas personalizadas e planos para continuarem a se exercitar em casa, além de consultas on-line marcadas para ter o acompanhamento com um nutricionista para adaptar essas recomendações com o passar do tempo.

“É uma mudança de vida para nossos hóspedes quando suas taxas de glicose, colesterol e pressão arterial voltam aos níveis normais”, disse Patricia. As diárias custam a partir de US$ 449 para uma pessoa e com estadia mínima de três noites.

Tratamentos sob medida em uma ilha deslumbrante

Em dezembro, quando Mary Lamb, que vive entre Nova York e Cingapura, visitou o Joali Being, um novo resort de bem-estar nas Maldivas, ela esperava sair de lá com um objetivo. “Toda vez que vou para um refúgio de bem-estar, faço um pouco de autorreflexão e escolho algo para continuar trabalhando em cima ao voltar para casa”, disse ela.

O conceito de bem-estar do Joali Being tem como base quatro pilares: mente, pele, microbioma e energia. Isso fica claro em todos os lugares – desde o design da propriedade, a localização numa ilha deslumbrante, até nas ofertas culinárias e de tratamentos oferecidos por uma equipe de médicos, praticantes da medicina ayurveda, especialistas em medicina chinesa e um fitoterapeuta, entre outros.

Como parte do método do resort, os hóspedes passam por cinco consultas: antes da chegada, três vezes durante a estadia e uma pós-viagem para garantir a incorporação dos novos hábitos. “Estamos descobrindo que nossos hóspedes querem mais do que apenas relaxar”, disse Magdy Abdelaty, diretor de bem-estar do Joali. “Eles querem uma compreensão mais profunda de si mesmos e do que precisam física, mental, emocional e espiritualmente.”

Durante sua estadia, Mary recebeu uma avaliação com um dispositivo Qest 4, que afirma usar correntes elétricas para analisar a saúde de órgãos e de outras partes do corpo, fornecendo dados que ajudam a adaptar os tratamentos para cada hóspede. “Os resultados disseram que meu intestino precisava de atenção, o que é verdade”, disse Mary. Ela também descobriu que precisava melhorar seu equilíbrio após uma análise prática de movimento usando uma câmera 3D e uma plataforma de força, um dispositivo que ajuda a avaliar o equilíbrio, a postura e o andar.

Um personal trainer também lhe passou exercícios pensados para ela que Mary continua fazendo todas as semanas. Ela recomenda a massagem Watsu, com hidroterapia, de uma hora – um dos tratamentos do resort reservados com mais frequência –, que combina massagem, acupressão, alongamento e movimentos na piscina climatizada do spa. “Eu sentia como se não pesasse nada, como se estivesse flutuando no espaço”, disse ela. A diária custa a partir de US$ 2.146, mais impostos.

Respiração, meditação e oxigenoterapia

A nova Longevity House em Kamalaya Koh Samui, na Tailândia, oferece mais de cem tratamentos e 17 programas de bem-estar. O refúgio de bem-estar, inaugurado há quase duas décadas, conta com uma série de profissionais de saúde ocidental e oriental, profissionais visitantes em áreas como acupuntura e reiki, e mentores de melhoria de vida especializados em exercícios de respiração e meditação pranaiama. Seus programas combinam as antigas tradições espirituais e de cura de várias culturas asiáticas com a ciência ocidental.

“A Longevity House foi projetada para aprimorar nossos vários programas de bem-estar e maximizar os benefícios em um curto espaço de tempo”, disse Karina Stewart, cofundadora e diretora de bem-estar. Os serviços à la carte incluem terapias intravenosas personalizadas de vitaminas, oxigenoterapia hiperbárica e um rastreio preventivo de câncer que afirma utilizar exames de sangue para ajudar a detectar doenças antes do surgimento dos sintomas.

“Cobrimos inúmeros aspectos diferentes de saúde e bem-estar”, disse Karina. “Mas, em última análise, somos especialistas em ajudar nossos hóspedes a alcançar o potencial de suas vidas.” Os preços para programas de três dias custam a partir de US$1.425, mais impostos, incluindo refeições, mas sem acomodação, cujos valores são de a partir de US$ 200. TRADUÇÃO DE ROMINA CÁCIA