Bluebank desiste de aquisição do Digimais, de Edir Macedo, antes mesmo de levar operação ao BC

O Bluebank, do empresário Maurício Quadrado, desistiu da aquisição do banco Digimais, que tem o bispo Edir Macedo, fundador da igreja Universal, como controlador. O negócio foi acertado em janeiro, mas não chegou até o Banco Central.

Uma pessoa próxima às negociações disse que o ambiente mais desafiador do mercado e a escalada dos juros, somados ao período necessário para a aprovação da operação no Banco Central, levaram Quadrado a dar um passo atrás no negócio. O risco era de que os aportes superassem os R$ 800 milhões já inicialmente previstos pelo empresário no Digimais, diante conjuntura mais adversa de mercado.

A desistência foi comunicada a Macedo em uma carta encaminhada em 25 de março Foto: Alan Santos/Presidência da República

Segundo apurou o Broadcast/Estadão, a desistência foi comunicada a Macedo em uma carta encaminhada em 25 de março.