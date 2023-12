A Crocs lançou no último mês de outubro uma versão “bota de cowboy” dos seus famosos sapatos. Lançada no “Croc Day”, data celebrada pela empresa sanualmente em 23 de outubro, a Crocs Classic Cowboy Boot tem textura brilhante que imita crocodilo, costuras de inspiração “western” e pingentes Jibbitz, incluindo um de espora giratória, preso à tira traseira do sapato.

Segundo a Crocs, o modelo, uma edição limitada, foi um dos mais pedidos da história da marca. No Brasil, a bota de cowboy foi vendida por meio do aplicativo da Crocs, mas não está mais disponível para compra. Em entrevista ao The New York Times, Heidi Cooley, diretora de marketing da Crocs, não revelou quantas botas de cowboy seriam fabricadas pela empresa.

Com o “Croc Day” no dia 23 de outubro, a Crocs estende as festividades dedicadas aos seus fãs para todo o mês, no que chama de “Croctober”, uma junção das palavras “Crocs” e “outubro” em inglês.





Além do lançamento da bota de cowboy, neste ano o “Croctober” também contou com uma nova constelação: a Crocstellation, delineada no formato de um Classic Clog, o modelo de sapato tradicional da marca, que pôde ser vista no céu a partir do dia 25 de outubro por meio de um filtro de realidade aumentada disponível no site da Crocs.