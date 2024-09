Brasil está em posição única em agenda verde, mas tem de manter foco no fiscal, dizem especialistas

Estudo da consultoria norte-americana Boston Consulting Group (BCG) indica que o Brasil pode atrair entre US$ 2,6 trilhões e US$ 3 trilhões em investimentos a partir do compromisso de empresas brasileiras em zerar as emissões de gases do efeito estufa, principais causadoras das mudanças climáticas, até 2050. “O Brasil está unicamente posicionado para oferecer efetivas soluções de clima em escala para o mundo”, disse o diretor da BCG, Arthur Ramos, durante evento, em Nova York, às margens da Climate Week NY, o maior evento com a temática clima do mundo.

Para a vice-chairwoman da plataforma de descarbonização Carbon Direct, Nili Gilbert, o progresso que está sendo feito no mercado brasileiro de créditos de carbono, com uma regulamentação em andamento no Senado, será importante para atrair fluxos de investidores estrangeiros. Mas, na sua visão, é preciso avançar os padrões nacionais para internacionais. “Precisamos olhar para uma conversa global mais ampla sobre os padrões do mercado de carbono”, reforçou. Ela também cobrou a necessidade de padrões no que é considerado commodities verdes, uma vez que as definições são diferentes em cada país.