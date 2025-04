BRB e Master: Fitch coloca classificação dos bancos em observação após anúncio de aquisição

A Fitch Ratings, agência de classificação de risco, colocou em observação as avaliações do Banco de Brasília (BRB) e do Banco Master, após o anúncio de aquisição da fatia da companhia privada pela estatal do Distrito Federal. O negócio ainda depende do aval do Banco Central (BC). A classificadora de crédito citou que a conclusão da transação enfrenta desafios e incertezas. Se concretizada, pode afetar os perfis financeiros do BRB e do Master, diz a agência, em nota nesta sexta-feira, 4.

PUBLICIDADE A Fitch colocou em observação o rating (nota) “B-” de emissor em default de longo prazo em moeda estrangeira e local e o rating nacional “BBB+(bra)” de longo prazo do Banco de Brasília. Em relação ao Master, a Fitch também colocou os ratings “B+” de emissor em default de longo prazo em moedas estrangeira e local e a nota “A-(bra)” para o rating nacional de longo prazo. A decisão segue o anúncio da aquisição pelo BRB de 49% das ações ordinárias (com direito a voto) e 100% das ações preferenciais do Master, totalizando 58% do capital total do banco.

A notícia vem um dia depois de outra agência de classificação de risco, a S&P, também ter colocado as notas de crédito (ratings) do BRB em observação Antes, relatório da Moody’s havia destacado que a transação apresenta altos riscos de execução e integração.

A agência Fitch informou que monitorará a progressão da transação e avaliará detalhes adicionais à medida que estiverem disponíveis para determinar a provável direção das classificações.

O que significa ‘em observação’?

A situação de “em observação” indica que as classificações podem ser elevadas, rebaixadas ou afirmadas, dependendo de como as tendências financeiras e operacionais se desenvolverem após o anúncio da venda.

A transação pode levar seis meses ou mais para ser concluída, pontuou a Fitch.

A agência disse que as classificações do BRB são impulsionadas pelo suporte dos acionistas e refletiam sua classificação de viabilidade (VR) e o suporte dos acionistas de sua controladora, o governo do Distrito Federal.

Em relação ao Master, as classificações se beneficiavam até o momento da expansão dos negócios e aquisições de empresas, o que estabilizou sua franquia e melhorou a gestão do perfil de risco após períodos de crescimento.

“No entanto, a qualidade dos ativos do banco continua mais arriscada do que a dos bancos de varejo mais tradicionais. Além disso, existem preocupações relacionadas à gestão de ativos e passivos, pois o banco depende de financiamento caro de plataforma de varejo contra uma base de ativos de duração moderadamente mais alta”, observou a Fitch.