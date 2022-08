BTG e XP lançam plataformas de negociação de criptomoedas no mesmo dia

O BTG Pactual e a XP Investimentos entraram na negociação de criptomoedas, como bitcoin e ether, nesta segunda-feira (15).

Lançada pelo BTG, plataforma de negociação de criptoativos Mynt começa a operar com a oferta de cinco ativos: além de bitcoin e ether, as principais em capitalização, são oferecidos solana, polkadot e cardano. Os investimentos poderão ser feitos a partir de R$ 100. A taxa inicial cobrada pela plataforma é de 0,5%, e a ideia é que no futuro a porcentual varie entre 0,3% e 1,5%, conforme o volume das transações.

O plano é permitir futuramente a programação de ordens de compra e venda, além de depósito e saque de criptoativos. André Portilho, que lidera a área de ativos digitais do BTG Pactual, afirma que a oferta de stablecoins está no cronograma, assim como de outros ativos digitais. A custódia dos criptoativos é feita pelo próprio BTG.

Bitcoin agora pode ser negociado em apps do BTG Pactual e da XP Investimentos Foto: Reuters/Dado Ruvic/Illustration

O lançamento acontece no mesmo dia em que a XP iniciou a opção para negociação das criptomoedas Bitcoin e Ether para os 500 mil clientes que tem conta digital no aplicativo para celular. Segundo a empresa, o lançamento atende à demanda dos clientes, mas grupos internos estudam outros tipos de ativos que podem ser tokenizados, como precatórios e recebíveis.

Portilho afirma que a espera de quase um ano desde o anúncio até o lançamento da Mynt se justifica por “algumas indecisões regulatórias e mudanças do modelo de negócio”. O BTG não divulga qual estimativa para o número de clientes.

O banco acompanha a área de ativos digitais desde 2017. Em 2019, realizou a tokenização de ativos imobiliários, o ReitzBR, emitidos no exterior. Na Mynt, uma frente de atuação será a de educação dos investidores. Além disso, a plataforma promete um suporte “humanizado” 24 horas por dia, com atendentes que dominam o assunto.