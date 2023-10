BTG Pactual compra a corretora Órama por R$ 500 milhões

São Paulo - O BTG Pactual anunciou nesta segunda-feira, 2, a compra de 100% da corretora Órama, por R$ 500 milhões. A Órama tem um total de ativos sob gestão que chega a R$ 18 bilhões.

“Esta aquisição faz parte da estratégia de expansão das plataformas digitais do BTG Pactual, com aumento da base de clientes e avanço na oferta de produtos e serviços para pessoas físicas. A transação contempla todas as atividades da Órama DTVM, com exceção do negócio de gestão de fundos”, disse o banco, em nota.

Ainda segundo o BTG, “a conclusão e fechamento da transação estão sujeitos à verificação de determinadas condições precedentes, incluindo a obtenção de todas as aprovações regulatórias necessárias”.

A Órama foi criada em 2011, com uma estrutura 100% digital, e conta hoje com mais de 300 mil contas ativas. Seus fundadores são Selmo Nissenbaum (um dos criadores da Ágora Corretora e diretor da empresa de 1993 até 2008, quando foi vendida para o banco Bradesco); Habib Nascif (sócio-fundador da Personale Investimentos, em 2003); e Roberto Rocha (também um dos criadores da Ágora Corretora em 1993, onde exerceu a função de diretor de Operações e de Relacionamento com o Mercado até 2001, quando saiu para fundar a Personale Investimentos).

Entre os acionistas da Órama está a Rede D’Or, com uma participação minoritária de 25%, por meio da sua controlada indireta SulAmérica Investimentos.