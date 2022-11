BTG Pactual encerra terceiro trimestre com lucro líquido ajustado de R$ 2,3 bi

Publicidade

O BTG Pactual fechou o terceiro trimestre de 2022 com lucro líquido ajustado de R$ 2,3 bilhões, 28% superior ao mesmo período do ano passado e 5,74% acima do segundo trimestre de 2022. O lucro líquido somou R$ 2,2 bilhões, patamar recorde, representando alta de 26,2% em 12 meses. O resultado é recorde pelo terceiro trimestre seguido.

Também as receitas totais foram recorde pelo terceiro trimestre seguido e chegaram a R$ 4,756 bilhões, representando um aumento de 23,7% se comparado ao terceiro trimestre do ano passado e uma elevação de 5,4% frente ao segundo trimestre.

O retorno ajustado sobre o patrimônio subiu para 22%, depois de foi 20,1% e o índice de Basileia fechou o trimestre em 15,2%, mesmo patamar do segundo trimestre de 2022.

“Em um ano bastante volátil e desafiador, reportamos mais um resultado recorde de receitas e lucro líquido. Nossos negócios estão cada vez mais diversificados e recorrentes, com maior contribuição das franquias de clientes e crescente alavancagem operacional a cada trimestre. Continuaremos focados em garantir excelência e inovação nos serviços prestados e no atendimento aos nossos clientes e parceiros, e no retorno consistente aos nossos acionistas”, afirma Roberto Sallouti, CEO do BTG Pactual.

Sede do BTG Pactual em São Paulo; lucro líquido ajustado no terceiro trimestre foi de R$ 2,3 bilhões, 28% superior ao mesmo período do ano passado. Foto: Amanda Perobelli/Reuters

No terceiro trimestre, o BTG Pactual captou R$ 63 bilhões em novos recursos (net new Money), 11,3% abaixo dos R$ 71 bilhões do segundo trimestre. As captações líquidas somam os volumes de entrada no segmento de asset managment e wealth managment. Em nove meses, o NNM somou R$ 250 bilhões. O banco alcançou R$ 1,2 trilhão de recursos de clientes sob gestão e administração (AuC), aumento de 25% em 12 meses.