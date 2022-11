BYD deve ser 3ª marca chinesa a produzir automóveis elétricos no País, aporte de R$ 3 bi

Publicidade

Mais uma montadora chinesa deve produzir automóveis elétricos e híbridos no Brasil, provavelmente nas instalações da Ford, em Camaçari (BA), que foi desativada no início do ano passado.

A BYD, uma das maiores fabricantes de veículos da China, assinou um protocolo de intenções com o governo da Bahia para fabricar carros, caminhões e ônibus eletrificados no País, além de atuar no processamento de lítio e ferro fosfato.

A carta de intenções foi assinada na quinta-feira, às vésperas do pleito que elegeu o candidato petista Jerônimo Rodrigues como governador do Estado. A informação foi divulgada um dia depois pelo atual governador, Rui Costa, também do PT, via redes sociais.

Furgão 100% elétrico é importado pela BYD e vendido no Brasil Foto: Werther Santana/Estadão

Segundo ele, o projeto prevê investimentos de R$ 3 bilhões, geração de 1,2 mil empregos e três unidades fabris. O local não foi citado, mas há vários meses o grupo vem mantendo conversas com a Ford para a compra de sua fábrica. A previsão é de que parte do projeto inicie operações em 2024.

A Ford não comentou o assunto, e a BYD apenas confirmou nesta segunda-feira, 31, a assinatura do protocolo, mas disse que “há pendências a serem resolvidas com o governo e, enquanto isso não for resolvido não vai se manifestar sobre o assunto”.

Chery e GWM

Continua após a publicidade

A empresa não deu detalhes sobre quais seriam as pendências, mas é provável que estejam relacionadas a incentivos fiscais. O grupo já tem uma fábrica em Campinas (SP), onde produz ônibus elétricos e importa automóveis com esse tipo de tecnologia, como o D1, voltado principalmente para motoristas de aplicativo e furgões. Nos últimos meses, vem ampliando constantemente sua rede de revendas.

A BYD deverá ser a terceira marca chinesa a produzir veículos elétricos no País. O grupo Caoa/Chery já produz modelos híbridos em Anápolis (GO) e prepara sua fábrica em Jacareí para ter também produtos elétricos. O mesmo ocorre por parte da Great Wall Motors (GWM), que adquiriu a fábrica da Mercedes-Benz em Iracemápolis (SP) e deve iniciar a produção em série no próximo ano.