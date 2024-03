BYD tem lucro recorde e ultrapassa Tesla, de Elon Musk, como maior vendedora de veículos elétricos

A empresa automobilística chinesa BYD, maior fabricante de veículos elétricos do mundo, registrou um lucro líquido de 30 bilhões de yuans (cerca R$ 20,7 bilhões) em 2023, um aumento de 80% em relação ao ano anterior. O volume de vendas aumentou 62%, para um recorde de 3 milhões de veículos. Já as exportações subiram acentuadamente para 242 mil unidades.

Segundo a imprensa chinesa, o lucro é o mais alto da história da empresa, embora esteja ligeiramente abaixo do que os analistas esperavam, especialmente no caso do último trimestre, marcado pelo que o grupo descreveu como "concorrência feroz" no mercado chinês, imerso em uma guerra de preços entre várias empresas. No último trimestre do ano, a BYD também destronou pela primeira vez a Tesla, sediada nos EUA, como a maior vendedora de veículos elétricos puros do mundo, em uma base trimestral. Entre outubro e dezembro de 2023, a companhia vendeu mais de 526 mil veículos totalmente elétricos.

A empresa chinesa já havia ultrapassado a concorrente como maior fabricante de veículos elétricos em 2022, embora nesse caso a medição também incluísse híbridos plug-in, um tipo de veículo que a empresa liderada por Elon Musk não fabrica.

Fábrica da BYD em Campinas; ônibus elétrico em produção Foto: TABA BENEDICTO / ESTADÃO

Em sua declaração de lucros para a Bolsa de Valores de Hong Kong nesta terça-feira, 26, a companhia também relatou um aumento de 42% no volume de negócios ano a ano para 602,3 bilhões de yuans (R$ 416 bilhões).

Em outro comunicado, a BYD anunciou que se tornou a primeira fabricante a atingir 7 milhões de veículos plug-in produzidos globalmente. A empresa já havia anunciado que suas vendas de veículos aumentariam em quase 62% em relação ao ano anterior até 2023, para mais de 3 milhões de unidades.

No final de janeiro, o grupo disse que seus lucros para o ano subiriam entre 74,5% e 86,5%, graças ao aumento das vendas de veículos elétricos — ela parou de fabricar modelos com motor a combustão em 2022. O resultado ficou dentro das estimativas.

A BYD manteve sua posição de liderança no setor chinês de veículos elétricos no ano passado, com uma participação de mercado de 31,9%, 4,8 pontos porcentuais a mais do que em 2022.

Olhando para 2024, o fundador e presidente da empresa, Wang Chuanfu, anunciou que a BYD “fortalecerá a independência e a controlabilidade da pesquisa e desenvolvimento (P&D) de suas principais tecnologias e continuará a melhorar a competitividade de seus produtos”.

A empresa anunciou em janeiro um plano para investir cerca de 100 bilhões de yuans (R$ 69 bilhões) em um período não revelado para desenvolver veículos inteligentes, que Wang considera ser a próxima batalha no setor após a eletrificação.

Referindo-se às suas vendas no exterior — onde aumentou seu faturamento em 75,2%, de 21,6% para 26,6% do total — o executivo prometeu “acelerar” a internacionalização da empresa para “ajudar a indústria automotiva da China a liderar a tendência global” em veículos elétricos.

Além de sua presença na China, a BYD vem há anos investindo fortemente na América Latina, onde recentemente começou a construir um complexo fabril no Brasil, e também está presente em mercados de mais de 50 países, incluindo a Espanha. Quarto trimestre A BYD expandiu seu lucro líquido em 19% no quarto trimestre de 2023, para 8,67 bilhões de yuans (R$ 5,98 bilhões), em relação a igual período do ano anterior. Já a receita da fabricante chinesa de veículos elétricos (EVs, na sigla em inglês) avançou 15% no confronto anual, a 180,04 bilhões de yuans (R$ 124,35 bilhões), enquanto o volume de vendas saltou 38%. O lucro líquido da BYD, porém, caiu no quarto trimestre em relação ao terceiro trimestre de 2023, quando lucrou 10,41 bilhões de yuans (R$ 7,2 bilhões), refletindo a intensificação da competição no mercado chinês e a desaceleração das vendas. Em 2024, as vendas caíram 6,1% até fevereiro, na comparação com o mesmo período do ano anterior.

No entanto, a BYD afirmou que espera “continuidade do forte crescimento do mercado de veículos elétricos em 2024″ e que planeja melhorar a estratégia de multimarcas, acelerando sua expansão global./Com Efe e Dow Jones Newswires