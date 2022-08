Caixa vê lucro cair 70% no segundo trimestre e vai na contramão dos demais bancos

A Caixa Econômica Federal encerrou o segundo trimestre deste ano com lucro líquido de R$ 1,833 bilhão, queda de 70,7% em relação ao mesmo período do ano passado. Em relação ao trimestre anterior, o banco público viu o lucro reduzir 27,9%, de acordo com balanço divulgado na manhã desta quinta-feira. A forte queda em termos anuais é explicada pelos fatores não-recorrentes que impulsionaram o lucro da Caixa no segundo trimestre de 2021.

Entre abril e junho do ano passado, o banco público contabilizou os ganhos que obteve com a abertura de capital da Caixa Seguridade, que movimentou R$ 5 bilhões, e com a venda das ações que detinha no Banco Pan. No primeiro semestre deste ano, o lucro da Caixa foi de R$ 4,4 bilhões, uma redução de 59,7% no comparativo anual.

Nova presidente: Daniella Marques assumiu cargo após demissão de Pedro Guimarães Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agencia Brasil

Sem a ajuda de fatores não-recorrentes, o banco viu seus resultados ficarem bem abaixo de seus pares privados e também do Banco do Brasil. Tanto o BB, quanto Bradesco e Itaú, tiveram resultados trimestrais acima de R$ 7 bilhões no período. O segundo trimestre também foi um período turbulento para a Caixa, com a demissão do ex-presidente Pedro Guimarães em meio a denúncias de assédio moral e sexual. Ele foi substituído por Daniella Marques.

Pressão de calotes e de custos

No segundo trimestre deste ano, a Caixa ampliou as receitas provenientes de operações de crédito, bem como a carteira de operações e a receita de serviços. No entanto, observou uma forte expansão, de 78,1%, nas provisões contra devedores duvidosos, acima da média do mercado no mesmo período.

O banco também observou um crescimento nas despesas de captação. Houve um crescimento de 25% nas despesas com empréstimos e repasses, de 20,1% em operações compromissadas e de 12,5% com operações de poupança. Nas operações com depósitos judiciais, o crescimento de despesas foi de 27,4%.

Carteira de crédito

A carteira de crédito ampla da instituição, por sua vez, cresceu 13,7%, para R$ 928,2 bilhões. A carteira de crédito habitacional, em que a Caixa é líder de mercado, teve um aumento de 11% no período, para R$ 595,169 bilhões, enquanto a carteira destinada ao agronegócio chegou a R$ 30,780 bilhões, alta de 202,3% no mesmo período.

No fim do segundo trimestre, o ativo total da Caixa chegou a R$ 1,494 trilhão, alta de 2% em um ano. O número exclui ativos que são administrados pelo banco para terceiros, caso do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). O patrimônio líquido avançou 10,5% em base anual, para R$ 118,750 bilhões.

O retorno sobre o patrimônio líquido (ROE, na sigla em inglês) da Caixa foi de 9,34% em base recorrente, uma queda de 1,37 ponto porcentual no comparativo anual. É um número também bem abaixo da concorrência, que persegue sempre retornos acima de 20%.

Recorde no crédito imobiliário

A presidente da Caixa, Daniella Marques, disse que, mesmo com a alta de juros no Brasil, o banco público bateu recorde histórico de liberação de crédito imobiliário em julho, com a carteira chegando a R$ 600 bilhões. O crescimento foi de 38% em relação ao mesmo mês do ano passado (o dado, portanto, não se refere nos dados do segundo trimestre).

Em debate durante evento do BTG, a executiva disse que a equipe econômica do governo de Jair Bolsonaro sabia que precisava dar um choque de governança nos bancos públicos. Não faz sentido, por exemplo, a política de criar campeãs nacionais do governo do PT, ou carregar carteira de ações, disse ela.

“O Brasil é o governo mais digital das Américas, na frente dos Estados Unidos e do Canadá, e o sétimo mais digital do mundo”, disse ela, repetindo declaração que também tem sido dita pelo ministro da Economia, Paulo Guedes.