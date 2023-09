Grupo Caoa anuncia investimento de R$ 3 bilhões em Goiás e contratação de 800 funcionários

O grupo Caoa anunciou nesta terça-feira, 29, investimentos de R$ 3 bilhões nos próximos cinco anos e a contratação de 800 funcionários para ampliar a produção, na fábrica de Anápolis (GO), dos veículos da marca chinesa Chery, especialmente do utilitário-esportivo Tiggo5X Sport.

A capacidade produtiva do modelo será ampliada em 150%, informou o presidente da empresa, Carlos Alberto de Oliveira Andrade Filho, e o número de trabalhadores será duplicado. A fábrica também produz o SVU New Tucson e a van HR, ambos da marca coreana Hyundai.

SUV da marca chinesa Chery terá produção ampliada em Anápolis Foto: Caoa Chery/Divulgação

“Somos uma empresa nacional e acreditamos no Brasil. Vamos continuar investindo em novos produtos, renovação dos atuais, além da introdução de novas tecnologias de eletrificação”, disse o executivo, ao lado do vice-presidente Geraldo Alckmin, que participou do anúncio.

O grupo informou que a previsão de investimentos engloba também a área de novos veículos, manufatura, marketing e pós-venda, além da ampliação da rede de concessionárias para maior capilaridade na distribuição.

Andrade Filho também reiterou o objetivo de seguir investindo em pesquisa e desenvolvimento local, e o foco na qualificada mão de obra da região. Atualmente, o grupo mantém um Centro de Pesquisa e Eficiência Energética em parceria com universidades estaduais e a federal de Goiás.