Conversões ‘turbinam’ abertura de lojas do Carrefour em 2022

O Carrefour informou nesta quarta-feira, 21, que inaugurou a última unidade prevista para o ano de 2022, encerrando o ciclo com 91 novas unidades. O resultado, porém, foi “turbinado” pelas conversões de outras bandeiras, um reflexo ainda da aquisição do Grupo Big (ex-Walmart Brasil) pela rede francesa.

O negócio, fechado em 2021, foi concluído apenas em junho deste ano. O valor do acordo foi de R$ 7,5 bilhões, e posteriormente o Carrefour anunciou que investiria mais de R$ 2 bilhões nas conversões das lojas herdadas do Big.

Negócio entre Carrefour e Grupo Big aconteceu em 2021, mas só foi concluído em 2022 Foto: Daniel Teixeira/Estadão

Das 91 inaugurações deste ano, 59 foram convertidas, 9 acima da estimativa revisada de 50 lojas que havia sido anunciada no terceiro trimestre.

Em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa destacou que, seis meses após a conclusão da aquisição do Grupo Big, finalizou a primeira onda de conversão de lojas com a abertura de 48% do total de lojas a serem convertidas: 38 lojas Atacadão; 20 para hipermercado Carrefour e 1 unidade Sam’s Club.

Além disso, ao longo de 2022, o Carrefour também manteve o ritmo de expansão orgânica, com a abertura de 20 novas lojas Atacadão e 12 de conveniência. Dessa forma, o Atacadão chegou a 17 novas cidades de 11 Estados, marcando sua entrada em Santa Catarina e Alagoas.

Em 2023, afirmou a companhia, o grupo Carrefour pretende acelerar ainda mais o ritmo de expansão orgânica e manter a celeridade na conversão de lojas do Grupo Big, do qual herdou 124 lojas.