Carrefour pode triplicar em número de novos atacadões após converter 129 lojas do Grupo Big

O Carrefour anunciou na sexta-feira, 30, que concluiu a conversão de 129 lojas compradas do Grupo Big, e as conversões de hipermercados para a marca Atacadão trazem maior perspectiva de aumento de faturamento para o grupo no segundo semestre deste ano. Em média, após um ano, as vendas costumam triplicar em reformas desse tipo. Em alguns casos, essa alta chega a ser de cinco vezes.

O término das conversões anunciado pela empresa ocorre um ano após a aquisição das lojas do Grupo Big e seis meses antes do planejado inicialmente. O total de conversões, que somou cinco lojas a mais do que o contemplado inicialmente, ficou no orçamento de investimento anunciado de R$ 1,9 bilhão.

Estimativas de mercado ouvidas pelo Estadão/Broadcast apontam que tenham sido investidos, em média, cerca de R$ 25 milhões em cada uma das 27 lojas convertidas de hipermercados Big para a bandeira Atacadão, enquanto as conversões da marca Maxxi, que também era um atacarejo, tenham sido mais baratas, com investimentos de R$ 10 milhões a R$ 12 milhões.

Em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa detalha que entre as lojas convertidas estão 76 lojas Atacadão (convertidas de 46 Maxxi, 27 hipermercados Big, dois TodoDia e um Sam’s Club). Além disso, há 48 hipermercados Carrefour novos (convertidos de Hipermercados Big); e cinco novos Sam’s Club (convertidos de três hipermercados Big e dois Maxxi).

Para o CEO do Atacadão, Marco Oliveira, o caminho agora é de colher os frutos dos investimentos feitos Foto: Eugenio Goulart/Divulgação

Para o CEO do Atacadão, Marco Oliveira, o caminho agora é de colher os frutos dos investimentos feitos. “A parte crônica de custos já foi reportada. Passou o período difícil”, diz. Ele afirma que os benefícios das conversões devem começar a aparecer nos resultados da companhia no terceiro e quarto trimestre. “A queda de margem (causada pelos investimentos) não vai mais acontecer”, disse ao Estadão/Broadcast.

Em comunicado, a empresa ainda afirmou que, além das conversões de lojas do Grupo Big, em 2023, deve abrir entre 10 a 15 novas lojas Atacadão, “demonstrando nosso apetite de continuar a crescer no formato de atacarejo”, afirmou a empresa.