O Grupo Casas Bahia, antiga Via, registrou no quarto trimestre de 2023 um prejuízo líquido de R$ 1 bilhão, 513,5% maior do que no mesmo período do ano anterior. É o sexto trimestre consecutivo em que os resultados líquidos da empresa são negativos. O último em que registrou lucro foi no segundo trimestre de 2022, de R$ 16 milhões.

No release que acompanha os resultados, a varejista aponta que os indicadores vieram ainda impactados por ajustes do plano de transformação. “O quarto trimestre de 2023 marca a continuidade do Plano de Transformação apresentado no segundo trimestre de 2023 e reforça a alta capacidade de entrega das iniciativas, que seguem dentro do planejado e terão captura gradual ao longo de 2024 e 2025.”

Casas Bahia realizou o fechamento de 17 lojas nos últimos três meses de 2023; prejuízo líquido ficou em R$ 1 bilhão no trimestre. Foto: Felipe Rau/Estadão

PUBLICIDADE O Ebitda (lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado neste trimestre também foi negativo, em R$ 163 milhões, queda de 74% ante um ano antes. A receita bruta teve recuo de 15,5% em relação ao quarto trimestre de 2022, e fechou em R$ 8,8 bilhões. O lucro bruto no trimestre foi de R$ 2,046 bilhões, a margem bruta foi de 27,6% e a margem Ebitda ajustada foi de 2,2%.

A Casas Bahia realizou o fechamento de 17 lojas nos últimos três meses de 2023. Desde o início da reestruturação, são 55 lojas encerradas e quatro centros de distribuição readequados. A empresa ainda destaca que teve redução de estoques em R$ 1,2 bilhão em relação ao quarto trimestre de 2022. As despesas de pessoal caíram 18%, também na mesma base de comparação.

A venda total bruta no quarto trimestre de 2023 foi de 10,976 bilhões, uma queda de 12% ante um ano antes.