O grupo varejista francês Casino Guichard-Perrachon, controlador do Grupo Pão de Açúcar (GPA) no Brasil, informou nesta terça-feira, 19, que obteve autorização para prorrogar até 19 de outubro de 2023 o chamado “procedimento de conciliação”, mecanismo que constitui o processo de renegociações de dívidas sob intermédio da Justiça francesa.

Na segunda, 18, a varejista já havia anunciado que fechou acordo com um grupo de credores da subsidiária Quatrim, que estende o vencimento de um de seus títulos. O entendimento inclui uma extensão do vencimento dos papéis para janeiro de 2027.

Com a notícia desta terça, a ação da Casino chegou a subir mais de 4% na Bolsa de Paris, antes de arrefecer ganhos e fechar em alta de 0,18%.

O grupo varejista francês Casino Guichard-Perrachon obteve autorização para prorrogar o processo de renegociações de dívidas Foto: Stephane Mahe/Reuters

Na segunda, os papéis haviam sido penalizados pela informação de que a Rallye e seu CEO foram multados por divulgarem dados falsos sobre sua posição de liquidez. No fim da semana passada, o órgão regulador de mercado da França tornou público que, no último dia 7 de setembro, havia decidido multar a Rallye em 25 milhões de euros e seu CEO, Franck Hattab, em 1 milhão de euros pela divulgação de informações falsas ou enganosas sobre a posição financeira do grupo em 11 ocasiões entre março de 2018 e maio de 2019, incluindo os resultados anuais da Rallye de 2017 e de 2018.