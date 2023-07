Casino: negócios com ações de dono do Pão de Açúcar são suspensos em Paris, à espera de anúncio

Negócios com ações do grupo varejista francês Casino Guichard-Perrachon foram suspensos na Bolsa de Paris nesta segunda-feira, 17, em função de um anúncio a ser feito pela empresa.

Negócios com ações do grupo varejista francês Casino Guichard-Perrachon foram suspensos na Bolsa de Paris Foto: Stephane Mahe/Reuters

Recentemente, o Casino - que controla o Grupo Pão de Açúcar (GPA) no Brasil - recebeu ofertas de injeção de capital em um momento em que negocia a reestruturação de dívidas com credores.

Na semana passada, o Casino estimou que suas vendas na França caíram em ritmo mais acentuado no segundo trimestre do que no primeiro./Com informações da Dow Jones Newswires.