Casino: varejista francesa recebe nova oferta de 1,1 bilhão de euros

O grupo varejista francês Casino Guichard-Perrachon disse na quarta-feira, 14, que recebeu uma oferta de aumento de capital de até 1,1 bilhão de euros de um grupo de empresários, semelhante a uma proposta feita pelo acionista Daniel Kretinsky meses atrás. Na Bolsa de Paris, a ação do Casino chegou a saltar mais de 16% no dia da oferta.

Casino Guichard-Perrachon recebeu uma oferta de aumento de capital de até 1,1 bilhão de euros de um grupo de empresários Foto: Eric Gaillard/Reuters

Segundo a oferta, os empresários Xavier Niel, Matthieu Pigasse e Moez-Alexandre Zouari investiriam entre 200 milhões e 300 milhões de euros por meio de um aumento de capital no Casino, sendo que o restante seria subscrito por outros parceiros e credores interessados.

“Nesse estágio, não se trata de uma oferta firme, mas uma expressão preliminar de interesse que pode não ser bem-sucedida”, disse o Casino em comunicado, acrescentando que irá considerar a proposta e informar o mercado sobre desdobramentos.

A oferta vem após o Casino, controlador do grupo Pão de Açúcar no Brasil, ter encerrado conversas sobre uma fusão com a varejista francesa Teract na semana passada. Zouari é CEO da Teract, enquanto Niel e Pigasse fazem parte da diretoria da empresa.

Após o fim das negociações com a Teract, a mídia francesa noticiou que os três empresários vinham preparando um plano à parte para resgatar o Casino, que está altamente endividado e vem perdendo participação de mercado na França.

A última oferta é semelhante a uma proposta feita em abril pelo acionista e bilionário checo Daniel Kretinsky, pela qual sua EP Global Commerce subscreveria um aumento de capital de 750 milhões de euros e levantaria mais 350 milhões de euros de outros investidores. Na semana passada, o Casino disse que ainda estava examinando a proposta de Kretinsky./Com informações da Dow Jones Newswires