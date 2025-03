Medo em Champagne: produtores franceses temem os efeitos da tarifa de 200% indicada por Trump

ÉPERNAY, FRANÇA - Os produtores franceses de champanhe fazem negócios de quase US$ 1 bilhão com os Estados Unidos todos os anos. Mas na sexta-feira em Épernay, a capital mundial do vinho espumante, o único número na boca de todos era 200.

Essa era a tarifa porcentual que o presidente Donald Trump ameaçou impor ao champanhe e a outros vinhos e destilados europeus exportados para os Estados Unidos, em uma guerra comercial que explodiu na semana passada depois que a União Europeia rebateu as taxas de Trump sobre o aço e o alumínio com suas próprias tarifas sobre os produtos americanos.

Um produtor independente de champanhe trabalha em sua propriedade em Épernay Foto: James Hill/NYT

PUBLICIDADE A ameaça de três dígitos caiu como um raio em Épernay, abalando os trabalhadores nos campos próximos, os produtores em pequenos vilarejos e as respeitáveis casas que se alinham na Avenue de Champagne, a avenida central de Épernay e um patrimônio da Unesco que exala riqueza e bom gosto. “A tarifa de 200% foi criada para garantir que nenhum champanhe seja enviado para os Estados Unidos”, disse Calvin Boucher, gerente da Michel Gonet, uma casa de champanhe de 225 anos que fica na avenida. Com 20% a 30% das 200 mil garrafas que a empresa produz anualmente exportadas para lojas de vinhos e restaurantes dos EUA, “esse negócio seria esmagado”, disse ele, acrescentando que o preço de um champanhe de US$ 125 mais do que triplicaria da noite para o dia.

Épernay fica no coração de uma região que produz o melhor espumante do mundo. Os Estados Unidos são seu maior mercado externo, com 27 milhões de garrafas enviadas para lá em 2023, avaliadas em cerca de 810 milhões de euros (US$ 885 milhões).

As uvas Chardonnay, Pinot Noir e Meunier cobrem as colinas onduladas e os vales profundos de Champagne, que abrange mais de 336 quilômetros quadrados, da cidade de Reims até o rio Aube. A área está sob o rigoroso sistema Appellation d’Origine da França, que garante que somente o vinho espumante produzido aqui, usando métodos específicos, possa ser legalmente chamado de champanhe.

Calvin Boucher, gerente da produtora de champanhe Michel Gonet Foto: James Hill/NYT

Com mais de 4 mil vinicultores independentes e 360 casas de champanhe, a região produz cerca de 300 milhões de garrafas por ano, com mais 1 bilhão descansando nas adegas. As maiores casas - incluindo Dom Pérignon, Veuve Clicquot e Moët & Chandon, de propriedade do conglomerado de luxo LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton - dominam a produção e as exportações e respondem por um terço das vendas totais.

Mas esses números foram de pouco conforto após a ameaça de Trump. Perto da Avenue de Champagne, Nathalie Doucet, presidente da Besserat de Bellefon, uma casa especializada em champanhe que exporta 10% de sua produção premium para os Estados Unidos, disse que a guerra comercial a deixou ansiosa.

“Estamos esperando para ver o que acontece, mas as notícias não são boas”, disse Doucet, cujo champanhe é produzido com um processo trabalhoso de baixa pressão que lhe confere uma acidez nítida e uma fina efervescência.

O champanhe já teve um ano difícil com o mau tempo que reduziu a colheita. O consumo diminuiu, à medida que os jovens mudaram seus hábitos e passaram a tomar coquetéis e cerveja artesanal. As vendas de champanhe diminuíram desde a pandemia, caindo 9% no ano passado.

Ao mesmo tempo, disse ela, a Europa estava lutando contra as guerras na Ucrânia e na Faixa de Gaza. E agora a guerra comercial com os Estados Unidos, um dos aliados tradicionais da França, por questões que nada têm a ver com Champagne, uma espécie de dano colateral.

“Parece uma punição deliberada”, disse Cyril Depart, proprietário da loja de vinhos Salvatori, próxima à avenida, que oferece uma grande variedade de champanhes artesanais. Sua esposa era gerente de exportação de uma das grandes casas de champanhe e já estava calculando o impacto potencial.

Interior do Champagne Museum, em Épernay Foto: James Hill/NYT

Os danos de uma guerra comercial se espalhariam muito além das casas de Champagne, atingindo importadores e distribuidores americanos dos EUA e colocando em risco várias pequenas empresas. Michael Reiss, presidente da Vineyard Road, uma pequena distribuidora em Framingham, Massachusetts, que importa champanhe e vinhos da Europa e os distribui na Nova Inglaterra, disse que pequenas empresas como a sua, incluindo restaurantes e lojas de varejo, seriam “muito prejudicadas”. O ambiente comercial imprevisível poderia forçar as empresas a cancelar investimentos planejados, acrescentou. Além disso, as tarifas aplicadas no início da cadeia de suprimentos podem se multiplicar, uma vez que cada empresa que manuseia o produto o classifica de acordo com a tarifa, disse Reiss. “Portanto, mesmo uma tarifa de 25% pode facilmente levar a um aumento de 40% a 60% nos preços”, disse ele.

Uma tarifa de 200% “eliminaria a possibilidade de as pessoas comprarem coisas que trazem alegria para suas vidas”, acrescentou.

Preocupações semelhantes circulavam nos campos. Trabalhando sob a luz suave da manhã, uma dúzia de trabalhadores prendia videiras marrons a arames, antes da estação de crescimento da primavera em terra recém-arada à sombra da cidade produtora de champanhe de Reuil, a oeste de Épernay.

Até mesmo esses trabalhos estavam em risco, disse Patrick Andrade, que dirige uma pequena empresa que ajuda a manter os vinhedos de Champagne. O lote de 12 hectares pertencia a uma pequena casa que exporta para os Estados Unidos, disse.

Se as vendas caírem, os produtores de vinho precisarão de menos mão de obra no campo, e haverá menos trabalho para os operadores de trator, corticeiros e fabricantes de garrafas. Na pior das hipóteses, acrescentou ele, isso poderia forçar os produtores de champanhe a considerar a possibilidade de arrancar as videiras.

Na sexta-feira, o ministro das Relações Exteriores da França, Eric Lombard, chamou a guerra comercial de “idiota” e disse que viajaria para Washington em breve. “Precisamos conversar com os americanos para diminuir a tensão”, disse ele à televisão francesa.

As maiores casas de champanhe da França permaneceram visivelmente em silêncio, recusando-se a dizer qualquer coisa enquanto esperavam para ver como a ameaça de Trump se desenrolaria - e se as autoridades europeias conseguiriam fazer com que ele recuasse.

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.