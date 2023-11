Chile, conhecido por seus vinhos e piscos, agora aposta no gim

The New York Times - A destilaria Last Hope é um dos únicos bares de coquetéis de verdade em Puerto Natales, uma cidade em forma de ferradura que circunda uma enseada de forte vento na Patagônia chilena. Ao entrar, os visitantes são recebidos com um zumbido, no estilo “speakeasy”, depois penduram seus casacos e se acomodam no bar. Um garçom coloca um copo no chão.

“Olá”, diz o garçom. “Você já experimentou gim?”

Leia também

A pergunta pode surpreender os visitantes internacionais, a maioria dos quais familiarizados com a bebida com sabor de zimbro, veio para uma caminhada no Parque Nacional Torres del Paine, nas proximidades. Mas o gim é novo para alguns chilenos, então os garçons do Last Hope não fazem suposições.

A abordagem começou por necessidade, disse Kiera Shiels, que se mudou da Austrália para o Chile com seu sócio, Matt Oberg, e abriu o bar. Os clientes apareciam, sem saber o que esperar. “Eles não tinham tomado gim”, disse Shiels. “Mal tinham tomado coquetéis.”

Ingredientes preparados para uso na destilaria Gin Elemental, nos arredores de Santiago Foto: Tomas Munita/The New York Times

A Last Hope, que começou a vender gim em 2017, foi uma das primeiras destilarias de gim no Chile. Mas, nos últimos anos, o setor de gim do país explodiu. Da Last Hope (no sul) ao Gin Nativo (no norte), existem agora cerca de 100 marcas de gim em todo o Chile. E muitas delas estão ganhando reconhecimento internacional.

No ano passado, um gim feito pela Gin Elemental, destilado nos arredores de Santiago, recebeu uma medalha de ouro no prêmio SIP, uma competição internacional de bebidas alcoólicas. O Gin Provincia, produzido na região vinícola chilena, obteve a segunda maior pontuação no London Spirits Competition, apenas uma de suas vitórias. E o Tepaluma Gin, produzido nas terras altas e nas florestas tropicais da Patagônia, ganhou um ouro no International Wine and Spirit Competition, um dos vários prêmios que já recebeu.

Continua após a publicidade

“Você verá muito mais coisas vindas do Chile”, disse Andrea Zavala Peña, que fundou a Tepaluma Gin - uma das primeiras destilarias do Chile - com seu marido, Mark Abernethy, em 2017. “Quer o mundo saiba disso ou não”, disse ela, “estamos chegando”.

Camila Aguirre Aburto, embaixadora da marca Gin Provincia, prepara coquetéis em um bar em Santiago, Chile Foto: Tomas Munita/The New York Times

‘A natureza tem um gosto especial’

Cinquenta anos depois que um golpe de Estado estabeleceu uma ditadura brutal de 17 anos e apenas quatro anos depois de uma erupção de protestos em massa, o Chile continua lutando contra profundas divisões sociais. Mas o país também está trabalhando duro para refazer sua reputação internacional.

Conhecido há muito tempo por seu vinho, o Chile agora é um destino estabelecido para os viajantes de aventura, depois que expandiu seus parques naturais e atraiu mais visitantes para a Patagônia. Os fabricantes dizem que o gim chileno pode atuar como uma ponte entre esses dois argumentos de marketing, aproveitando a reputação do Chile de produzir álcool diferenciado e engarrafar de forma eficaz sua natureza selvagem.

“Temos uma das últimas áreas selvagens do mundo”, disse Zavala Peña. “E a natureza selvagem tem um sabor especial.”

Coberto pelo Deserto do Atacama, calçado pela Patagônia e espremido entre os Andes e o Pacífico, o Chile não tem escassez de diversidade natural. Os destiladores de gim do país não estão interessados apenas em fazer o melhor London Dry, disse Teresa Undurraga, diretora da Associação Chilena de Gim. Em vez disso, eles também estão tentando fazer gins que tenham o sabor do Chile.

Continua após a publicidade

“É por isso que estamos usando ervas nativas”, disse Undurraga, fundadora da Destilados Quintal. “Queremos espalhar nossos sabores”.

O gim é uma base ideal: o álcool neutro, à base de zimbro (uma planta com propriedades medicinais), assume os sabores dos ingredientes adicionados. Os destiladores chilenos esperam que as ervas e bagas que eles infundem possam servir como um passaporte - um convite para visitar, provar e ver. De fato, muitos destiladores chilenos importam o álcool. É mais fácil e mais barato. Os complementos, dizem eles, são o que importa.

Bandeja de ingredientes botânicos usados para preparar gim na Destilados Quintal, em Santiago Foto: Tomas Munita/The New York Times

“É como uma pintura”, disse Gustavo Carvallo, cofundador da Gin Provincia, olhando para o famoso Vale de Colchagua, que circunda sua destilaria. O álcool de milho, que ele importa dos Estados Unidos, serve como tela. “Todos os botânicos são as cores”.

Além do ‘Ginaissance’

O florescente setor de gim do Chile surge no que pode ser o final de um renascimento global, às vezes chamado de “Ginaissance”, que começou na Grã-Bretanha há mais de uma década, parcialmente sob a influência do movimento americano de destilação artesanal.

Antigamente, o espírito era visto como um “fuddy-duddy”, uma relíquia dos britânicos coloniais que tentavam evitar a malária. Mas os experimentos internacionais acabaram com sua reputação. Há destilarias na Espanha, Índia, África do Sul, Austrália, Brasil e Vietnã, entre uma série de outros países. E o gim agora é visto como sofisticado, até mesmo mundano. O velho acompanhante de quinino foi revigorado por seus novos devotos cosmopolitas.

Continua após a publicidade

Como muitas bebidas alcoólicas, o gim pode “capturar um senso de lugar”, disse David T. Smith, presidente do World Gin Awards e autor de vários livros sobre gim, incluindo “The Gin Dictionary”. Mas muitas vezes é mais fácil - e mais barato - fazer gim do que fazer muitos outros destilados, disse Smith, o que é em parte a razão pela qual a indústria no Chile cresceu tão rapidamente.

Jorge Sepulveda, que criou a receita do Gin Elemental, em sua destilaria nos arredores de Santiago Foto: Tomas Munita/The New York Times

Jorge Sepulveda, que criou a receita do Gin Elemental, que também ganhou o ouro no London Spirits Competition deste ano, aprendeu o básico no YouTube em apenas algumas horas, disse ele. Ele começou nos primeiros dias da pandemia do coronavírus, depois de ser incentivado por um amigo, Ariel Jeria, que trabalha com publicidade e percebeu o crescente interesse pelo gim chileno.

Sepulveda já era um cozinheiro talentoso, sugeriu ele. Por que não tentar o gim?

Mas Sepulveda mal havia experimentado gim antes. Então, no confinamento, ele começou a fazer experiências em um pequeno alambique de bancada. “Estudei por dois dias”, disse Sepulveda, em pé perto do alambique em sua destilaria. “Eu disse: ‘OK, eu posso fazer isso’”.

Os primeiros testes, ele admite, não foram perfeitos. Então, Sepulveda reavaliou, estabelecendo um método que usa a sequência de Fibonacci para determinar as proporções de seus ingredientes.

“Esse é o número de Deus”, disse Sepulveda, geofísico, que desde então tem feito outras receitas de gim usando uma filosofia semelhante. “A natureza é física. Portanto, ela tem que funcionar.”

Continua após a publicidade

Gim versus pisco, uísque e vinho

O gim chileno enfrenta uma forte concorrência com as três bebidas alcoólicas mais amados do país: pisco, uísque e vinho. Mas a produção de gim tem vantagens práticas.

A primeira é a acessibilidade. O pisco vem de regiões específicas do Chile e do Peru. (Dessa forma, é um pouco como o champanhe ou o parmesão.) O gim não. Ele é um álcool de qualquer lugar, e qualquer pessoa pode prepará-lo.

“A receita do gim é infinitamente adaptável, então você pode fazer o que quiser”, disse Henry Jeffreys, escritor britânico de bebidas.

A segunda é o tempo. O uísque, que é considerado o álcool mais sofisticado por muitos chilenos, leva anos para amadurecer em barris. Mas o gim pode ficar pronto dias depois de ser produzido.

Os visitantes da destilaria Last Hope por exemplo, podem saborear coquetéis de gim Last Hope enquanto se debruçam sobre barris de carvalho nos fundos para cheirar o primeiro lote de uísque Last Hope - que ainda tem anos pela frente antes de ser comercializado.

Continua após a publicidade

A terceira é a falta de pretensão. O vinho, assim como o uísque, exige refinamento. Somente um bebedor com um certo treinamento pode perceber as diferenças de origem em um único gole. O mesmo não acontece com o gim. Os botânicos são hi-hats, neons, fáceis de reconhecer e entender. Até mesmo o repórter mais inexperiente, bebendo um gim-tônica depois de uma viagem de mochila pela Patagônia, pode sentir os diferentes sabores - muitos dos quais vêm de ingredientes cultivados perto das casas dos destiladores.

Carvallo, da Provincia, colhe boldo de um arbusto a poucos passos da destilaria. (Os chilenos usam chá feito de folhas de boldo como remédio popular para aliviar uma série de doenças, inclusive dores de estômago.) “Isso é o que nos move”, disse ele, esfregando uma folha entre os dedos. “Estamos tentando mostrar o que o Chile tem em termos de botânicos e em sua cultura.”

Ingredientes usados para fazer gim na Zunda, uma microdestilaria no coração de Santiago Foto: Tomas Munita/The New York Times

Sabores urbanos

No coração de Santiago, Eduardo Labra Barriga está tentando criar um gim com o sabor da própria cidade: “Um gim de Santiago”, disse ele. “Um gim urbano.” Ele o chamou de Pajarillo, em homenagem a um pequeno pássaro que voa por toda parte na cidade. E ele se baseia muito em lavanda, alecrim, pimenta rosa e folhas de cedro, que crescem em arbustos por toda a capital. Ele e sua esposa criaram um programa de comércio: os vizinhos trocam folhas por um refil mais barato.

Em outros lugares da capital, os gins artesanais ainda estão apenas começando a se popularizar nos bares mais badalados. Mesmo entre a elite social da cidade, muitos preferem ficar com a familiaridade de um pisco de alta qualidade ou de um uísque importado.

Como resultado, algumas destilarias estão contratando representantes para ajudar a promover seus produtos.

Continua após a publicidade

Camila Aguirre Aburto trabalha como embaixadora da marca Gin Provincia. Antes de criar um coquetel personalizado para um bar, ela começa com uma aula - sabe que, para que os gins chilenos se popularizem, os bartenders precisam ensinar as pessoas sobre o terroir do gin.

Primeiro, ela compartilha amostras de zimbro seco, para explicar os sabores básicos do gim. Em seguida, ela mostra os produtos botânicos, como o boldo, que dão sabor ao gim. Só então ela permite que seus clientes provem o destilado.

“Feche os olhos e sinta o cheiro do gim”, diz Aguirre, que aprendeu inglês assistindo aos filmes “Pânico” e conversando com amigos. “Sinta a floresta depois da chuva.”

Em um primeiro momento, o convite parece uma provocação. Mas então, talvez - será que isso é um vale exuberante no céu da boca? Ou, talvez, nas cócegas de uma narina, os ventos da Patagônia? Será que o Chile está na ponta da língua?