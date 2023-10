Em novo leilão agendado para 6 a 9 de novembro, a ARJ Administração e Consultoria Empresarial, administradora judicial da falência da Chocolates Pan, tentará vender a marca, famosa pelos cigarrinhos e moedas de chocolate, junto com os nomes de 30 outros produtos de seu portfólio. A marca Pan (de Produtos Alimentícios Nacionais) é avaliada em R$ 27,6 milhões.

No leilão anterior, realizado em setembro, foram oferecidos de caminhões e sucatas à antiga fábrica do grupo, em São Caetano do Sul, no ABC paulista, que foi arrematada pela Cacau Show, por R$ 70 milhões.

Leia também

O leilão será feito pela Positivo Leilões, que fez o anterior, e os lances serão realizados de forma virtual pelo site do grupo, onde está disponível a relação dos nomes a serem vendidos, entre eles o Chocolápis, Balila e Bala Paulistinha.

O dinheiro arrecadado será utilizado pela ARJ A para quitar dívidas com funcionários. Também aguardam pagamentos os credores com garantia real e as Fazendas federal e estadual.

Fábrica da Pan chegou a ter 200 funcionários; quando fechou, tinha 52 Foto: Milton Michida/AE/26/11/2001

A PAN pediu falência em 13 de fevereiro deste ano. A empresa estava em recuperação judicial desde março de 2021, mas o processo não foi bem sucedido. Na época, a empresa tinha dívidas de cerca de R$ 260 milhões e empregava 52 funcionários. Nas décadas de 1960 e 1980 chegou a ter mais de 200.

A empresa, fundada em 1935, era famosa por produtos de chocolate em formatos como cigarros, moedas, lápis e peixes, além de ter produzido o primeiro chocolate diet ao leite no Brasil.

Continua após a publicidade

Chocolate em formato de moedas era um dos produtos mais vendidos da marca Foto: Pan/Divulgação

Veja a lista das marcas à venda

PAN

Bombons Gianduia Pan

Bombons Truffle Pan

Chocolapis Pan

Chocopan

Continua após a publicidade

Cric Crac Pan

Crocante Pan-Americano

Menta-Pan

Moedas de Chocolate Ao Leite Pan

Pan Chocotofe

Pan Floc Pan

Pan-Bombons com Conhaque

Continua após a publicidade

PanBall

Pan Paulistinha

Petit-Pan

Pomona Pan Pomona

Pop Pan

Balila

Bridge

Continua após a publicidade

Chocoalvo

Chocoman

Delicioso

Majestic

Mirim

Naná

NoBreak

Continua após a publicidade

Picolino

Psiu

Veraneio

Xuá

Zodiaco