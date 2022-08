‘Respeito ao resultado das eleições é uma premissa básica’, afirma presidente do Citibank Brasil

No ano passado, a subsidiária brasileira do Citibank, um dos maiores bancos do mundo, estabeleceu uma meta de crescer 50% até 2024 no País, o que chamou a atenção dada a proximidade do período eleitoral, que historicamente chacoalha o ambiente de negócios no Brasil. Passado o primeiro semestre, o Citi entregou por aqui seu recorde de resultados e uma presença no País, medida pelos seus ativos, que supera aquela vista há cinco anos, quando decidiu sair do varejo, ao vender o braço direcionado a pessoas físicas ao Itaú Unibanco.

O presidente do Citi no Brasil, Marcelo Marangon, destaca que a estratégia global do banco é ter operação de varejo apenas nos Estados Unidos. Em outras subsidiárias, caso do Brasil, a ordem de manter o foco em banco de atacado (destinada às empresas) se provou acertada. O executivo, em entrevista ao Estadão, afirma que até aqui o crescimento está acima do esperado, mas que a inflação e os juros altos são um desafio adicional para o objetivo. Apesar disso, a meta de expansão segue inalterada.

Com Marcelo Marangon à frente, Citi no Brasil se tornou a sexta maior franquia do Citibank no mundo, se considerado banco de atacado Foto: Werther Santana/Estadão

Continua após a publicidade

No primeiro semestre o banco norte-americano no Brasil reportou lucro líquido de R$ 963 milhões, aumento de 56% em relação ao observado no mesmo intervalo do ano passado. Já os ativos da subsidiária do banco norte-americano foram a R$ 153 bilhões no período.

A subsidiária no Brasil já é a sexta maior operação global para o Citibank, considerando o negócio de banco de atacado, tendo ultrapassado recentemente o México – cuja operação de varejo está à venda. Por aqui, Marangon diz que o ambiente eleitoral não preocupa, mas dá o recado de que é necessária “estabilidade política e econômica” e responsabilidade fiscal, independente de quem saia vencedor das urnas em outubro. “Nossa premissa básica é de que teremos eleições democráticas, de que o resultado será respeitado e que teremos um líder com claro projeto de governo de País.”

Leia, a seguir, os principais trechos da entrevista:

Como tem sido o desempenho da subsidiária brasileira do Citi?

Tivemos mais um semestre de performance forte e fizemos questão de mostrar a evolução da relevância do banco depois da venda do varejo, o que mostra que o foco no atacado tem se mostrado a decisão estratégica correta. Dobramos os ativos do banco no Brasil desde a venda do varejo e reportamos o nosso maior resultado. Estamos acima da nossa meta para 2022, que é o nosso primeiro ano do plano de crescimento acelerado. Estamos atingindo a meta, mas em um ambiente com uma série de desafios, como juros e inflação altos.

Tivemos mais um semestre de performance forte e fizemos questão de mostrar a evolução da relevância do banco depois da venda do varejo, o que mostra que o foco no atacado tem se mostrado a decisão estratégica correta.” Marcelo Marangon

Com o Citi tem conseguido entregar suas metas em um ambiente de menor atividade do mercado de capitais?

A nossa receita em prestação de serviços se manteve estável e isso significa que ganhamos market share (participação de mercado). Houve 10 follow-ons (ofertas de ações por empresas já listadas) e participamos de sete delas. Em M&As (fusões e aquisições, na sigla em inglês), estivemos em vários anúncios importantes. E crescemos nossa atividade em gestão de caixa das empresas, tesouraria e em comércio exterior.

E como está a expectativa de transações do mercado de capitais com a proximidade das eleições?

Temos um pipeline (fila de operações) robusto, com operações estratégicas de M&As e algumas operações específicas do mercado de ações. O mercado está aberto para os follow-ons, desde que elas sejam bem posicionadas, com dinheiro a ser utilizado em uma aquisição reperfilamento de dívida. Sempre que vem esse tipo de transação, vemos interesse do investidor. A volatilidade também está trazendo oportunidades de transações para consolidação de setores.

E como o senhor analisa o ambiente de eleição polarizada no Brasil?

O que é importante para nós e na visão dos investidores estrangeiros é a estabilidade política e econômica do País. O que acompanhamos é o plano de governo de cada um e o respeito à estabilidade fiscal, a intenção de se fazer reformas que sejam permanentes e que haja a manutenção das reformas que já fizemos, como a trabalhista. Isso é o que será importante para se tentar antecipar a qualidade do novo presidente independente de quem seja. E é essa estabilidade é independente do vencedor. Será o plano de governo que irá aumentar o apetite de investimento (pelo Brasil) dentro do contexto global.

Acompanhamos o plano de governo de cada um e o respeito à estabilidade fiscal. (...) Isso é o que será importante para se tentar antecipar a qualidade do novo presidente, independente de quem seja. Será o plano de governo que irá aumentar o apetite de investimento (no Brasil).” Marcelo Marangon

E como os ruídos políticos neste ano?

Os ruídos políticos certamente não ajudam. Investidor gosta de estabilidade, previsibilidade e respeito ao ambiente regulatório e institucional. Mas a nossa premissa básica é de que isso não será um problema e de que teremos eleições democráticas, de que o resultado será respeitado e que termos um líder com claro projeto de governo de País.

E hoje qual a importância do Citi no Brasil globalmente?

Hoje, a franquia do Citi no Brasil é a sexta a maior do mundo no negócio do mundo (em banco de atacado), crescemos uma posição. É bastante importante para a América Latina, é bastante importante para nossa estratégia de países emergentes e para nossa estratégica global, visto que somos o maior banco global em termos de presença física.