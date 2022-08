Oxxo: o que significa, como se pronuncia e outras curiosidades sobre a rede de mercadinhos

Mesmo com apenas dois anos de atividades no País, a rede mexicana de mercados Oxxo teve uma expansão rápida em São Paulo e já planeja a inauguração de 309 mercados no Estado até março de 2023.

Mas, afinal, como se pronuncia Oxxo? Veja essa e outras curiosidades sobre o mercado abaixo:

Como se pronuncia Oxxo?

A pronúncia adotada pela marca no Brasil é “óquisso” (confira no vídeo veiculado no País).

Em língua espanhola, porém, a palavra é pronunciada de forma um pouco diferente: “ôgso”.





O que significa Oxxo?

Segundo a empresa, Oxxo vem do símbolo % (porcentagem), que era o logotipo do mercado. Com o tempo, as pessoas começaram a pronunciar a marca, dando vida ao nome Oxxo.

Mudança do logotipo da marca ao longo do tempo

Como a Oxxo começou?

A primeira loja Oxxo foi inaugurada na cidade de Monterrey, no México, em 1978. Naquela época, a empresa pertencia à cervejaria Cuauhtémoc Moctezuma e por isso as lojas só vendiam cerveja, salgadinhos e cigarros.

Como foi a expansão da Oxxo?

Um ano depois da abertura, já existiam filiais da Oxxo nas cidades de Chihuahua, Sonora e Baja California. Em 2009, a Oxxo chegou à Colômbia, primeiro país da expansão internacional da rede. Desde então, o mercado está presente também no Peru, Chile e Brasil, com cerca de 19 mil lojas.