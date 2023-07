Companhia aérea oferecerá voos para Maldivas com ‘experiência de jatinho particular’

Uma nova companhia aérea de luxo promete oferecer um serviço VIP em viagens para a ilha das Maldivas, com uma experiência de ‘jatinho particular’ na aviação comercial. A Beond, uma start-up com sede na capital das Maldivas, Malé, criada em 2022, se autodescreve como “a primeira companhia aérea de classe premium voltada para o lazer do mundo”.

Joint venture formada pela empresa de investimentos dos Emirados Árabes Unidos, Arabesque, e a empresa de hospitalidade das Maldivas, SIMDI Group, a companhia aérea foi fundada pelos empresários do ramo da aviação Tero Taskila, Max Nilov e Sascha Feuerherd, com o objetivo de “trazer o luxo de volta às viagens aéreas”. O trajeto será feito com aeronaves de corpo estreito, com assentos totalmente reclináveis, e deve estrear ainda este ano.

Beond, uma start-up com sede na capital das Maldivas, Malé, se autodescreve como “a primeira companhia aérea de classe premium voltada para o lazer do mundo”. Foto: Reprodução Instagram/Beond (@flybeond)

Segundo a CNN, a empresa inicialmente irá operar uma pequena frota de aeronaves Airbus A319, oferecendo 44 lugares, embora o avião possa transportar até 156 passageiros. Posteriormente, a ideia será mudar para o maior Airbus A321, com 68 dos 220 lugares ocupados. Dubai e Delhi são os dois primeiros destinos confirmados.

O diferencial da companhia aérea, além de voos mais privativos, serão os trajetos diretos. Hoje, grande parte das empresas de aviação que levam até as praias paradisíacas, como Emirates e Qatar Airways, dependem de conexão.

Além disso, os passageiros poderão desfrutar, de acordo com o site da Beond, de outras experiências que tornam a viagem mais confortável. Dentro da aeronave, o menu terá estrelas Michelin, opções de entretenimento a bordo e de conexão, além de uma cabine com decoração de luxo e as poltronas reclináveis.

Mas antes mesmo do embarque, há outros diferenciais. Não haverá terminais de check-in nos aeroportos, e os passageiros poderão despachar as malas em casa e recebê-las quando chegar ao destino. A companhia aérea planeja fornecer serviços de concierge e motorista, em que uma limusine estará disponível para a ida ao aeroporto. Chegando lá, o bilhete de viagem ainda dará acesso a um lounge.

Embora todo o conceito pretendido pela empresa seja a de uma experiência de luxo, a nova companhia aérea quer competir com tarifas de classe executiva das companhias aéreas já existentes, com ofertas “atraentes”. Para a CNN, Sascha Feuerherd, um dos fundadores, explicou que tarifas saindo da Europa, de onde cerca de 60% do tráfego da companhia aérea virá, começarão em torno de US$ 3 mil, mas aumentarão durante a alta temporada – de dezembro a abril.