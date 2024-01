Companhias aéreas cancelam voos do Brasil para a Argentina devido à greve geral na próxima quarta

Voos entre Brasil e Argentina programados para a próxima quarta-feira, 24, foram cancelados devido a uma greve geral prevista no país vizinho contra um projeto de lei anunciado pelo presidente Javier Milei. Voos no fim da noite de terça-feira, 23, também sofreram alterações, dado que a greve começa à 0h do dia 24 e vai até a meia-noite.

PUBLICIDADE Ao todo, 34 voos foram cancelados e um teve o horário alterado, segundo levantamento feito pelo Estadão. A Latam cancelou 12 voos e alterou um que sairia às 21h20 de quarta-feira de Guarulhos (SP) para as 22h15. Assim, o voo deverá chegar em Buenos Aires à 1h30 de quinta-feira, quando a greve de 24 horas deverá ter sido encerrada. No caso da Gol, são 22 voos cancelados. A Azul não está operando rotas entre os dois países. A greve geral na Argentina foi convocada pela Confederação Geral do Trabalho (CGT), uma das principais centrais sindicais do país, contra um decreto presidencial e um pacote de reformas que ficou conhecido como “Lei Ônibus”.

Operação de aéreas será afetada por greve contra medidas de Javier Milei Foto: Werther Santana/Estadão

Os sindicatos se opõem a mudanças na lei trabalhista que incluem alternativas à indenização que o trabalhador recebe quando é demitido, eliminação de multas aos empregadores por falta de registro de funcionário e restrições a greves de setores como saúde e educação, entre outras medidas.

As empresas aéreas divulgaram orientações para os passageiros com voos marcados.

Em nota, a Gol informou que todos os passageiros terão seus voos remarcados para outras datas e poderão realizar a alteração sem custos, podendo solicitar reembolso integral. A empresa afirmou que os clientes com bilhetes marcados para o dia da greve já estão sendo informados via e-mail e SMS.

A companhia criou operações extras para 25 e 26 de janeiro. Em casos de dúvidas, o cliente deve entrar em contato pelo número 0300 115 2121. No caso de a compra ter sido feita com milhas, o passageiro deve procurar a Smiles pelo telefone 0300 115 7001 (Smiles ou Prata) ou pelo 0300 115 7007 (Ouro Diamante).

Para passageiros argentinos, o número de contato é o +55 11 3471 2973, com atendimento em espanhol das 8h às 20h. A empresa orienta os clientes que adquiriram bilhetes por agências de viagem a procurarem diretamente seus representantes.

A Latam informou que os passageiros afetados pela greve poderão alterar o voo sem multa para uma nova data em até 15 dias após a data original ou pedir reembolso. A empresa pede que os clientes chequem o status do voo em seu site.