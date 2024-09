Compra de 50% do capital do banco John Deere pelo Bradesco é aprovada pela superintendência do Cade

“Como justificativa para a realização da operação, as requerentes explicam que ela fortalecerá a presença do Grupo Bradesco nos setores de agronegócio e construção no Brasil, com a ampliação da oferta de financiamentos e serviços para clientes, concessionários e distribuidores do Grupo Deere. Já para o grupo vendedor, a operação possibilitará a captação financeira necessária para promover o crescimento do Grupo Deere no Brasil e diversificar as opções de financiamento ofertadas para seus equipamentos, peças e serviços; e o aumento da capilaridade e alcance dos seus produtos e serviços financeiros através do Banco John Deere, aliado ao expertise do Bradesco”, alegaram as empresas no processo.

O John Deere pertence à empresa John Deere Brasil S/A, uma subsidiária da americana Deere & Company, gigante global do setor de equipamentos agrícolas. O valor do investimento não foi informado. O Banco John Deere continuará operando sob sua marca atual. O Bradesco informou que a transação não terá um impacto significativo no seu índice de capitalização.