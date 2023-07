Conheça os 10 melhores novos relógios de alta joalheria dignos de investimento

Bloomberg - Colecionadores de relógios adoram discutir os méritos dos turbilhões de eixo triplo e dos calibres de alta frequência. Mas mencione um relógio cravejado de pedras preciosas e a tendência é seus olhos perderem o brilho. Mesmo uma obra-prima da joalheria é rotineiramente descartada como apenas “um relógio feminino”. Mas chegou a hora de os relógios com joias conquistarem pelo menos uma parte do reconhecimento que merecem, e essas 10 novas peças podem ser o ponto de inflexão.

Seus méritos são muitos: diamantes e pedras preciosas têm um alto valor intrínseco que, quando adicionados aos relógios, os torna automaticamente dignos de investimento. E as melhorias nas técnicas de cravação de gemas aumentaram o fator de deslumbramento. Cada vez mais, tem havido um maior interesse em relógios com joias para homens. Marcas importantes, como a Bulgari, estão agora lançando peças com joias projetadas para consumidores masculinos.

Colocar pedras preciosas em um relógio é uma tarefa tão exigente quanto qualquer outra que um mestre relojoeiro enfrenta ao montar um maquinário complexo. As técnicas evoluíram nos últimos anos, com o objetivo de criar o brilho máximo quando a luz entra em um diamante e rebate em um dos lados ou facetas inferiores no ângulo certo.

Quanto mais metal estiver ao redor da pedra, mais ela absorverá luz, em vez de refleti-la. Então, a ideia é minimizar o metal, seja usando uma variação da configuração do pino elevado ou cortando parte do metal ao redor das gemas. É uma alternativa à convenção de colocar pedras preciosas diretamente na caixa, cercadas por metal por todos os lados.

Relógios de joalheria mantêm seu valor ou se valorizam porque diamantes e pedras preciosas são mercadorias por si só, que podem ser vendidas separadamente. Eles agregam valor intrínseco a um relógio, dando-lhes uma vantagem no mercado secundário.

“Estamos vendo mais relógios com joias em leilão”, diz Rémi Guillemin, chefe de relógios da Christie’s Europe. “Muitos relógios de pulso masculinos e femininos agora são adornados com joias. Eles agora fazem parte dos catálogos de muitos outros fabricantes por conta da crescente demanda de colecionadores por esses modelos. Como resultado, os preços estão aumentando no mercado secundário e em leilões.”

Os 10 novos relógios de joias a seguir trazem inovações recentes em design, configuração e combinação criativa de cores. Use-os com jeans para uma vibe mais descontraída, ou no tapete vermelho com um smoking ou um vestido.

Cartier Baignoire Jewelry

Cartier Baignoire Jewelry Foto: Reprodução/Cartier.com

Com seu formato ovalado de 17,1 mm de largura e 24,8 mm de comprimento, este não é um relógio grande, mas cada superfície é cravejada de pedras preciosas em um arranjo delicado e aberto, que permite a entrada de muita luz. A pulseira de linha dupla inclui um fio de diamantes e outro de safiras. A caixa é cravejada de safiras, esmeraldas e turmalinas, emoldurando um mostrador cravejado de 130 diamantes totalizando 0,64 quilates e uma pequena turmalina. O movimento é de quartzo. É uma edição numerada de 15, ao preço de US$ 185 mil (R$ 906 mil).

Piaget Aura High Jewelry

Piaget Aura High Jewelry Foto: Reprodução/Piaget.com

Fiel ao seu nome, o Aura irradia luz de todos os ângulos. Cada gema é cortada individualmente e calibrada para se encaixar como um quebra-cabeça perfeito. A Piaget diz que demorou oito meses para reunir as safiras na graduação de cores desejada. A cravação da gema levou mais 260 horas. Garras ultrafinas permitem que as pedras capturem o máximo de luz. Uma peça única, a Aura contém o movimento de corda manual ultrafino Piaget 430P. Preço sob consulta.

Harry Winston Ocean Date Moon Phase Automatic

Harry Winston Ocean Date Moon Phase Foto: Reprodução/harrywinston.com

O Ocean é anunciado como o modelo esportivo da Harry Winston, que o descreve como adequado para “uso diário”. Mas esta versão é claramente feita para dias mais especiais do que outros. Todas as superfícies, exceto o indicador de data e o disco das fases da lua, são bem definidas, para um total de 40 quilates de diamantes. Até o rotor é cravejado de 26 diamantes. Limitado a cinco peças. Preço sob consulta.

Chanel J12 Hyper Cybernetic

Chanel J12 Hyper Cybernetic Foto: Reprodução/Chanel.com

Os diamantes neste relógio extravagante são dispostos em estilo “neve”, com tamanhos aleatórios que criam um formato específico - neste caso, um efeito pixelado. A caixa é de cerâmica preta e ouro branco de 18 quilates. O relógio é cravejado com 240 diamantes de corte brilhante, totalizando 1,30 quilate. Faz parte da coleção cápsula J12 Interestellar, em edição limitada de 55 peças. Preço sob consulta.

Bulgari Octo Roma Mediterranea

Bulgari Octo Roma Mediterranea Foto: Reprodução/Bulgari.com

Este relógio “secreto” de joias masculinas foi projetado com um cenário de paisagem marinha com polvos. Faz parte de uma coleção completa de joias e relógios projetada para celebrar a costa mediterrânea, com joias brilhantes e vibrantes. A tampa que cobre o mostrador é cravejada de diamantes, turmalinas Paraíba e safiras e abre para revelar um relógio com o turbilhão voador manual BVL 268 SK. Preço sob consulta.

Jaeger-LeCoultre Reverso Secret Necklace

Jaeger-LeCoultre Reverso Secret Necklace Foto: Reprodução/Jaeger-lecoultre.com

Este relógio pendente art déco reinterpreta a coleção emblemática de Jaeger, o Reverso. É cravejado com 3 mil diamantes, totalizando mais de 18 quilates na corrente e na caixa. A corrente flexível é feita de elos cravejados de diamantes e contas de ônix polidas. A caixa e o mostrador são cravejados de ônix e diamantes, na frente e atrás. Preço sob consulta.

Breguet Reine De Naples 8918

Breguet Reine De Naples 8918 Foto: Reprodução/Breguet.com

O Reine De Naples, o carro-chefe da Breguet em sua coleção feminina, é reconhecido por sua forma oval, e esta versão rosa amplia essa atmosfera. A caixa é de ouro rosa 18 quilates e o mostrador é um esmalte rosa “grand feu”. A aplicação do diamante é sutil, com a configuração do bisel combinada com diamantes. A fivela é cravejada com outros 28 diamantes, e um diamante oval às 6 horas reflete o formato da caixa. US$ 38,3 mil (R$ 188 mil).

Chopard Red Carpet Collection Jewelry Watch

Chopard Red Carpet Collection Jewelry Watch Foto: Reprodução/Chopard.com

Com seus diamantes em formato de pera colocados como pétalas de flores, esta obra-prima é cravejada com 25,87 quilates de diamantes peras, 21,65 quilates de esmeraldas de corte octogonal e 2,43 quilates de diamantes redondos de corte brilhante, tudo combinado com esmeraldas muito limpas e coloridas. O movimento é de quartzo. Preço sob consulta.

Van Cleef & Arpels Perlée Pendant

Van Cleef & Arpels Perlée Pendant Foto: Reprodução/Vancleefarpels.com

Para algumas marcas, um relógio com pingente de joia seria uma peça única e anômala, mas para o mestre joalheiro Van Cleef & Arpels é uma coleção completa com seis opções de gemas, incluindo três pedras duras exóticas: as tampas podem ser cravejadas com safira, esmeralda, rubi ou uma escolha de calcedônia, sodalita ou quartzo rosa. Os mostradores são de madrepérola, rodeados por um anel de diamantes. Preço sob consulta.

Van Cleef & Arpels Ludo High Jewelry Secret

Van Cleef & Arpels Ludo High Jewelry Secret Foto: Reprodução/Vancleefarpels.com

Projetado a partir de uma pulseira baseada em um cinto, criada pela empresa em 1934, o contorno da caixa com motivo de fivela do Ludo é definido com 5,68 quilates de safiras rosa perfeitamente combinadas. A pulseira em malha de ouro rosa de 18 quilates cobre o mostrador, mas se abre ao se pressionar um botão para revelar a hora em um fundo de madrepérola. US$ 148 mil (R$ 725 mil).