Conselho da Eletrobras: recomendações da consultoria ISS excluem 3 indicados e esquentam disputa

RIO - Em seu primeiro relatório sobre a eleição do novo conselho de administração da Eletrobras, no próximo 29 de abril, a consultoria de votos Institutional Shareholder Services (ISS) recomendou que os acionistas votem em uma lista de candidatos que mistura nomes indicados pela administração e outros que correm por fora, apontados por acionistas relevantes. O relatório, dizem pessoas ligadas ao tema, esquentou a disputa pelos assentos do colegiado.

PUBLICIDADE Dos dez candidatos que efetivamente disputam as sete cadeiras dos acionistas privados no colegiado (seis de “ordinaristas” e uma de “preferencialistas”), a consultoria não recomendou os nomes de Carlos Márcio Ferreira e Daniel Alves Ferreira para a votação pelos detentores de ações ordinárias e, no caso dos investidores em ações preferenciais, não recomendou Pedro Batista de Lima Filho, ambos presentes na lista indicada pela atual administração. O Estadão/Broadcast já havia antecipado a informação por meio de pessoas ligadas ao tema e a confirmou após ter acesso aos relatórios do ISS. Na prática, o relatório beneficia candidatos indicados por acionistas relevantes que correm por fora: o megainvestidor Juca Abdalla, e o advogado e atual conselheiro da Eletrobras Marcelo Gasparino, que disputam as cadeiras de ordinaristas, e a executiva Rachel Maia, que concorre ao único assento dos preferencialistas.

Advogados societários e indivíduos próximos ao assunto ouvidos pela reportagem afirmam que o documento tem peso e esquenta a corrida ao conselho da Eletrobras porque influencia acionistas estrangeiros com peso relevante no quadro acionário.

Eleição do conselho da Eletrobras será no próximo dia 29 Foto: Marcos de Paula/Estadão

Horas após a difusão do relatório do ISS entre a base acionária da empresa, a Eletrobras se movimentou, reenviando à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) os nomes de Carlos Marcio e Pedro Batista — mas não de Daniel Ferreira —, destacando a origem de suas indicações, com o nome do pool dos fundos que “patrocinam” os candidatos. Na quinta-feira, 10, como mostrou o Estadão/Broadcast, a companhia foi além e divulgou carta aos acionistas defendendo a lista sugerida pela administração, em reação ao documento da ISS.

‘Correção’

Segundo uma pessoa a par da discussão do tema na empresa, consultorias como a ISS “só trabalham com informações públicas”, como as presentes na proposta da administração enviada à CVM. Nela não restava claro quais fundos patrocinavam os nomes excluídos da recomendação da ISS, o que pode explicar o teor do documento. Reapresentá-los seria, portanto, uma espécie de correção desse processo de indicação por parte da administração.

Essa leitura, porém, não aparece expressamente no relatório da ISS, que foca no argumento da prioridade com relação ao número limitado de vagas e, especialmente no caso de Rachel Maia, destaca o predicado de diversidade de gênero para o colegiado.

O relatório

“Embora ambos os candidatos pareçam bem qualificados para o cargo, recomenda-se um voto a favor do item 1.2 (Rachel), visto que a indicada provavelmente traria maior independência, diversidade de gênero e experiência em conselhos de empresas de capital aberto”, diz a ISS.

Sobre o concorrente Pedro Batista, o documento destaca que a recomendação de abstenção “não deve ser interpretada como uma avaliação negativa da experiência ou das qualificações do candidato”.

Para os ordinaristas, as sugestões de abstenções são novamente justificadas pela “limitação de assentos”. Em compensação, o motivo apontado para recomendar voto em Gasparino e Abdalla é que eles “aumentariam a representatividade dos acionistas no conselho”. Uma pessoa próxima a essas indicações diz que parte dos nomes na lista da administração é de “candidatos sem voto”, ou seja, com pouca representatividade entre os acionistas relevantes.

Sobre as candidatas Ana Silvia Corso Matte e Marisete Pereira, indicadas pela administração, a ISS recomenda o voto porque não há preocupações relacionadas aos nomes e, além disso, “adicionam diversidade de gênero ao conselho”.

O aval aos outros dois candidatos, o atual presidente do conselho, Vicente Falconi, e Felipe Villela Dias, igualmente indicados pela administração, também é justificado pela “ausência de preocupações com os conselheiros que ocupam cargos de liderança no colegiado”.