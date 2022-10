Cosan teve de antecipar anúncio de compra de fatia de Vale por suposto vazamento do negócio

Continua após a publicidade

A Cosan precisou antecipar a divulgação da compra de uma fatia da Vale, segundo o vice-presidente de estratégia da empresa, Marcelo Martins. A operação bilionária era para ser divulgada neste final de semana, mas acabou tendo que ser revelada ao mercado no meio da tarde de sexta-feira, 9.

“Um possível vazamento acabou ocorrendo e tivemos que antecipar o fato relevante”, disse em teleconferência na noite da sexta-feira. Segundo ele, o objetivo era fazer o anúncio “com calma” no final de semana, mas o suposto vazamento mudou os planos.

Ao anunciar a compra de 4,9% da mineradora e a intenção de ampliar essa participação para mais de 6%, a companhia pode gastar cerca de R$ 23 bilhões. O mercado recebeu com apreensão o movimento: na sexta-feira, o papel da Cosan caiu quase 9%.

Martins disse que a conclusão da transação ocorreu na própria sexta-feira. “Acreditamos que o ponto de entrada da Vale é agora. Não achamos que devemos esperar a venda de ativos da Cosan para isso”, disse na teleconferência.

Após anúncio da movimentação, empresa de Rubens Ometto viu preço das ações caírem 9% na última sexta-feira, 9.

A Vale tem ativos “excepcionais” e não é precificada de acordo com seus concorrentes, que não necessariamente tem ativos da mesma qualidade, disse Martins.

“A operação não compromete a saúde financeira da Cosan”, garantiu, respondendo a uma das preocupações do mercado. Martins garantiu que se houver qualquer comprometimento, “colocando em jogo” a saúde financeira do grupo, a operação será desfeita.

Continua após a publicidade

“Queremos ter certeza de que não haja diluição para o acionista da Cosan”, afirmou Martins, falando que não haverá emissão de ações pelo grupo.

Fora do negócio de açúcar e etanol, a compra da Esso, em 2008, foi a primeira aposta do grupo, contou o executivo. Naquele momento, muito se questionou sobre a capacidade do grupo de apostar em um novo negócio, fora de sua área principal de atuação, o que em seguida se mostrou uma estratégia acertada. “Temos a reputação de ser um player disciplinado e investidor que agrega valor. Isso não muda.”