Cosan tem novo dia de forte queda com críticas de bancos a compra de fatia da Vale; entenda

A Cosan anunciou na última sexta-feira, 7, a compra de 4,9% da mineradora Vale, com intenção de ampliar a participação para mais de 6%. A divulgação foi feita no meio da tarde, de forma antecipada, devido a um possível vazamento da informação. No dia do anúncio, o mercado respondeu à aquisição com uma queda de quase 9% no preço das ações da companhia. A perda continua: nesta segunda-feira, o papel caiu 7,5% na bolsa de valores.

A compra da fatia da mineradora tem um gasto estimado em R$ 23 bilhões, mas foi feita de forma sofisticada, avaliam bancos.

A operação de compra foi quebrada em três partes, com aquisição direta de papéis (1,5%) e o restante com duas levas com derivativos. Sendo assim, a Cosan não precisa fazer desembolsos até o final de 2024 e se protege, ao menos parcialmente, das oscilações do preço do papel.

Cosan teve queda no preço das ações na bolsa de valores após anúncio de compra de fatia na mineradora Vale Foto: FABIO MOTTA/ESTADÃO

Transação ousada

Na visão de analistas do JPMorgan, a engenharia financeira usada pela empresa para comprar parte da mineradora chamou a atenção pela ousadia e reafirma a característica de boa alocadora de capital da holding. Porém, o resultado da operação traz pouca sinergia, o que limita o valor agregado do negócio para a Cosan.

“A ousada transação envolve derivativos para dar à Cosan a flexibilidade de se desfazer de parte das ações, se necessário, reduz a carga de alavancagem e dá a opção de manter as ações”, segundo relatório do JPMorgan. Com a operação, a Cosan visa assento no Conselho de Administração da Vale.

O Credit Suisse considera a compra pela Cosan de 6,5% de participação na Vale um “movimento ousado” por parte da empresa de energia e logística. “A questão realmente é a materialidade desse negócio em relação à exposição ao risco, alavancagem e custos de financiamento”, dizem.

De acordo com Regis Cardoso e Marcelo Gumiero, analistas do banco Credit Suisse, a aquisição das ações da Vale pela Cosan não cria ou destrói valor em si. O anúncio segue um período recente de valorização das ações da Vale, então a transação foi feita a um preço superior. Para os analistas, a Cosan está usando alavancagem (com algum custo de financiamento) para adquirir uma exposição patrimonial na Vale. “Se isso agrega valor dependerá de como essa tese se desenrola”, afirmam Cardoso e Gumiero.