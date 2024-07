Projeto voltado à inovação tecnológica do Itaú mira expansão internacional e abre sede no Uruguai

O Cubo Itaú, espaço de fomento à inovação tecnológica criado pelo Itaú Unibanco, inaugura sede em Montevidéu, capital do Uruguai, em um passo de expansão internacional. Criado há nove anos, o projeto tem atualmente uma sede na Vila Olímpia, zona oeste de São Paulo, como um ambiente multicanal de interação entre os membros.

Em solo uruguaio, o projeto será liderado por Juan Manuel Porcaro, responsável pela América Latina no Cubo. "Nossa chegada ao Uruguai não apenas é uma expansão de espaço, mas um aumento nas oportunidades de curadoria, conexão, negócios, acesso a talentos, novas tecnologias, capital por meio dos fundos de venture capital, entre inúmeras outras", afirma em nota o CEO do Cubo, Paulo Costa.

A partir desta terça, em parceria com o Itaú Uruguai, o Cubo Uruguai receberá e realizará eventos de inovação e tecnologia na nova sede, que fica na região central da capital uruguaia. Segundo Costa, os próximos passos serão divulgados em breve, após a definição final sobre outros pontos da operação.

O Cubo foi criado pelo Itaú no Brasil em 2015 e já conta com mais de 500 startups no portfólio Foto: Daniel Teixeira/Estadão

De acordo com dados da Startup Blink, mencionados pelo CEO do Cubo, o Uruguai é uma das cinco maiores comunidades de inovação da América Latina, e tem um ambiente estável para o desenvolvimento de startups. A plataforma planeja ajudar no intercâmbio de inovações, levando empresas inovadoras do Brasil para outros mercados da região e vice-versa.

O Cubo foi criado pelo Itaú no Brasil em 2015 em parceria com a gestora de venture capital (que compra participações em empresas de tecnologia de capital fechado) Redpoint eventures. Atualmente, conta com mais de 500 startups no portfólio, que atuam em mais de 25 segmentos de mercado.

O sistema é uma espécie de ponto de encontro entre as empresas inovadoras e nomes estabelecidos da economia tradicional, que buscam inovações para acelerar as transformações cultural e digital dentro de casa.