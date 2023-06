CVC anuncia novo CEO e aporte de R$ 75 milhões de Guilherme Paulus, seu ex-controlador

São Paulo - O grupo de Turismo CVC anunciou nesta sexta-feira, 2, que o executivo Fabio Godinho será o novo presidente da companhia, em substituição a Leonel Andrade, que deixou o cargo no último dia 24 de maio. Godinho já atuou como CEO da Webjet e da GJP Hotels & Resorts (hoje Grupo Wish).





Além disso, a CVC também comunicou ter fechado um acordo de investimento com o fundo GJP, do fundador e antigo controlador da companhia Guilherme Paulus. Por esse acordo, Paulus se comprometeu a investir R$ 75 milhões numa eventual e futura oferta pública de ações do grupo, dentro do processo de negociação de sua dívida. A potencial oferta, os termos e condições ainda serão avaliados pela companhia, segundo fato relevante enviado à CVM.

A oferta deverá ser efetivada em até 60 dias. O valor bruto da oferta será de, no mínimo, R$ 200 milhões, com potencial de captação adicional de, no mínimo, R$ 100 milhões.

Quem é o novo presidente

Fabio Godinho assume o comando da CVC já a partir deste sábado, 3. Com mais de 15 anos de experiência nos setores de turismo, hospitalidade e franquias, Godinho, além da Webjet e da GJP Hotels & Resorts, também foi CEO da master franquia da rede canadense de cafeterias Tim Hortons (responsável pela expansão da rede nos Estados Unidos) e fundou e capitalizou a startup MyDoor, que estreou no mercado imobiliário com a venda de casas de alto padrão no modelo de multipropriedade com compra digital desburocratizada e hospitalidade completa.

Fabio Godinho já teve uma passagem anterior pela CVC Foto: Wilton Junior/Estadão

Godinho volta à CVC depois de nove anos. Ele foi diretor de Novos Negócios da CVC Viagens em 2008, participando ativamente do acordo de venda da empresa para o Carlyle Group e mais tarde, entre 2012 e 2014, como vice-presidente de produtos e marketing da operadora, com participação ativa na preparação para a abertura de capital da empresa.

“É hora de realizar um sonho que cultivo há 15 anos, passado esse tempo por todos os setores do nosso segmento, companhia aérea, hotelaria, operadora e agora de volta à CVC Corp, que é maior referência do turismo na América Latina”, disse Godinho, em nota à imprensa.